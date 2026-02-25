San Martín de San Juan avanzó en la Copa Argentina con el sello de Ariel Martos

San Martín de San Juan dio un paso firme en la Copa Argentina. Bajo la conducción técnica de Ariel Martos, el “Santo” sanjuanino derrotó 2-0 a Deportivo Madryn y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del certamen. El encuentro se disputó en el Estadio Eduardo Gallardón, en la provincia de Santa Fe, y tuvo un desarrollo parejo que se resolvió en momentos clave.