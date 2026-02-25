Secciones
San Martín de San Juan avanzó en la Copa Argentina con el sello de Ariel Martos

El equipo dirigido por Ariel Martos venció 2-0 a Deportivo Madryn en el Estadio Eduardo Gallardón y se metió en los dieciseisavos de final. Leonardo Monje y Federico Murillo marcaron los goles del triunfo.

Hace 1 Hs

San Martín de San Juan dio un paso firme en la Copa Argentina. Bajo la conducción técnica de Ariel Martos, el “Santo” sanjuanino derrotó 2-0 a Deportivo Madryn y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del certamen. El encuentro se disputó en el Estadio Eduardo Gallardón, en la provincia de Santa Fe, y tuvo un desarrollo parejo que se resolvió en momentos clave.

El primer tiempo estuvo marcado por la fricción y las interrupciones. Ambos equipos generaron aproximaciones, pero sin claridad en los metros finales. Las infracciones cortaron el ritmo y la paridad se mantuvo hasta el descanso, con pocas situaciones realmente peligrosas frente a los arcos.

La historia cambió de inmediato en el complemento. Apenas iniciado el segundo tiempo, a los pocos segundos de juego, Leonardo Monje rompió el cero y puso en ventaja al conjunto de Martos. El gol impactó en lo anímico y obligó al “Aurinegro” a adelantar líneas en busca de la igualdad.

Con el correr de los minutos, Deportivo Madryn intentó reaccionar, pero se encontró con una defensa firme. Julian Marchio y Emanuel Aguilera sostuvieron el fondo con autoridad, mientras que Gabriel Hachen aportó despliegue para contener los avances rivales. El capitán Nicolás Pelaitay también fue una pieza clave en el equilibrio del mediocampo, ordenando y distribuyendo con criterio.

Cuando el partido parecía abierto y el rival empujaba con más voluntad que precisión, San Martín volvió a golpear en el momento justo. A los 48 minutos del segundo tiempo, Federico Murillo selló el 2-0 definitivo tras una asistencia de Nazareno Funez, quien había ingresado desde el banco. La jugada fue el cierre perfecto para una noche efectiva del equipo sanjuanino.

El triunfo no solo le permitió avanzar de ronda, sino también reafirmar una identidad de juego basada en el orden y la contundencia. San Martín supo sufrir cuando el partido lo exigió y fue eficaz en las áreas, dos aspectos fundamentales en competencias de eliminación directa.

Ahora, el próximo desafío será Platense, rival en la siguiente instancia en la búsqueda de un lugar en los octavos de final. Con la confianza en alza y el respaldo de un resultado sólido, el equipo de Martos afrontará ese compromiso con la ilusión de seguir avanzando en la Copa Argentina.

