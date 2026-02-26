Cartas de lectores: La educación ¿siempre puede esperar?

La Escuela Superior de Educación Artística (ESEA) está a la espera de que se concrete el tan anhelado proyecto de refacción y ampliación de su ya deteriorado, antiguo y poco funcional edificio escolar, ubicado sobre calle Muñecas 966, justo al frente de la faraónica y espectacular Honorable Legislatura provincial. Mis hijos son alumnos de esta prestigiosa institución, única en la provincia. Por las mañanas cursan el nivel secundario especializado en arte y por las tardes asisten a clases de música y de danza. Desde hace dos años es comentario permanente de toda la comunidad educativa que de un momento a otro se daría inicio a las obras de remodelación y adecuación de los espacios, ya que, a la fecha, los salones de danzas y aulas para clase de música se encuentran deteriorados por la falta de mantenimiento, con grietas estructurales en paredes y columnas, pisos de madera en pésimas condiciones e instalaciones eléctricas y sanitarias obsoletas (aún con caños de plomo y cables telados); en fin, un abandono de más de 20 años, que pone en riesgo a todos. El deterioro está a la vista, si uno se detiene sobre calle Muñecas, desde la acera de la Legislatura y mira hacia la escuela, podrá ver con sus propios ojos los techos parchados para evitar filtraciones; aun así, casi todos los salones y aulas se llueven y algunas se inundan. Otra vista deprimente es el vergonzoso alambrado que delimita el predio de la escuela, tal como lo dijo en redes sociales el padre de otra alumna, en diciembre del año pasado: “parece un gallinero”. Yendo a lo más inquietante, debido a la falta de repuesta de las autoridades, un grupo de padres nos organizamos, averiguamos en distintas dependencias estatales y conseguimos el número de expediente (014930/230-S-23), con el que accedimos a la siguiente información: la obra fue proyectada por las oficinas de Construcciones Escolares; el proyecto inicial fue incluido dentro del presupuesto 2025, sancionado en enero de ese año, por un monto inicial de 500 millones de pesos. Según nos explicaron, la obra no se ejecutó ese año por una readecuación del proyecto y actualización de costos. Llegamos al 2026 y nuevamente el proyecto fue incluido en el presupuesto provincial para este año, con los costos actualizados, pero para nuestra sorpresa, recibimos la lamentable noticia que no se avanzará en el llamado a licitación por inexplicables motivos. Nos preguntamos entonces, ¿cómo la Contaduría General de la Provincia asigna presupuesto para una obra y el proyecto no se ejecuta? ¿Cómo un año después se vuelven a reasignar esos fondos con la actualización del monto inicial y la obra tampoco se ejecuta? ¡Mejor no aclares que oscurece!, esta situación no nos huele bien. Los fondos, ¿dónde están? Lamentablemente para nuestra sociedad, existen numerosos antecedentes de la política manejando fondos de manera discrecional y direccionándolos a su conveniencia. ¿El gobernador está al tanto de lo que hacen sus funcionarios? El vicegobernador y todos los legisladores ¿saben que sus vecinos de enfrente, alumnos, padres y docentes de ESEA necesitan imperiosamente que se inicien las obras de una vez por todas? Esperamos respuestas, no evasivas ni excusas. Esperamos que cumplan con sus funciones y hagan cumplir el presupuesto que ellos mismos votaron. No deberían dudar; la educación no puede esperar.