Las redes sociales bajo juicio

No es la primera vez que se pone en debate las propiedades adictivas de las redes, pero sí se convierte en el núcleo de un proceso que puede ocasionar un cambio de paradigma para las plataformas que trabajan -y se monetizan- con la retención de sus usuarios. El caso de Kaley materializa el día a día de millones de familias que presencian cómo sus hijos se ven atrapados por algoritmos y estímulos infinitos. Es por eso, que la querella sostiene que la exposición temprana y constante a algoritmos de personalización y filtros de “belleza” agravó cuadros de depresión, ansiedad y pensamientos suicidas. Mientras que la defensa de Meta argumenta que los problemas de la joven derivan de una infancia difícil, los demandantes insisten en que la plataforma se aprovechó de su vulnerabilidad.