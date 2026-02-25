Secciones
Rosario: tres adultos y una nena de seis años fueron baleados por motoqueros

Un hombre de 47 años es el más complicado de salud, ya que la bala le tocó una vértebra y no podrá volver a caminar. Según la primera hipótesis, los agresores se “equivocaron” de persona.

Brutal ataque a tiros en Rosario: tres adultos y una nena de seis años fueron baleados por motoqueros. (Foto: Gentileza Rosario 3 )
Cuatro personas, entre ellas una nena de 6 años, resultaron heridas de arma de fuego en un brutal ataque a tiros ocurrido durante la noche de este martes en la zona oeste de Rosario.

El ataque se produjo en inmediaciones de Espinosa y Aguzzi, cuando dos hombres abrieron fuego desde una moto.

Según los primeros datos, los agresores actuaron con la cara cubierta y contaron con el apoyo de una segunda moto negra, en la que aparentemente se movilizaba un solo ocupante.

Como consecuencia de la balacera, una nena de 6 años sufrió un roce de bala en la pierna derecha. Fue asistida en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela y ya recibió el alta médica.

Los otros heridos fueron una adolescente de 17 años, un joven de 22 y un hombre de 47, que debieron ser trasladados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) para recibir atención.

De acuerdo al diagnóstico médico, el joven de 22 años recibió múltiples disparos, mientras que la adolescente fue herida en la zona de la cadera.

En tanto, el hombre de 47 sufrió una grave lesión en la espalda: el proyectil le ingresó y salió del cuerpo, pero perforó un pulmón -que debió ser drenado por acumulación de líquido- y además impactó en una vértebra.

La investigación quedó en manos del fiscal Patricio Saldutti, quien recolectó los primeros testimonios y ordenó las medidas de rigor para identificar a los atacantes.

Los investigadores indicaron que los tiradores dispararon durante al menos dos cuadras, desde Rouillón hasta Aguzzi, y en un momento se detuvieron en una esquina y continuaron a los tiros.

Elisa, hija de Ramón -el hombre de 47 años-, relató la dramática secuencia en diálogo con Canal 3 Rosario. “Estábamos afuera de casa. Mi papá le dijo a mi mamá ‘vamos a comprar pan’. Cuando me meto adentro con el nene, que menos mal que no se lo llevaron, cierro la reja y escucho una gran cantidad de tiros. Cuando salgo veo que le habían dado a mi papá, a una nena, a otro chico y a una chica que justo pasaba en bicicleta”, contó.

Según su testimonio, el joven de 22 años habría sido confundido con otra persona del barrio, de perfil conflictivo. “Lo confundieron con ese que estaba parado. Empezaron a disparar y le tiraban a cualquiera. Tiraron durante dos cuadras. Frenaron en la esquina y siguieron tirando”, sostuvo la mujer.

La pareja del hombre herido también describió el momento del ataque: “Yo fui con él a comprar pan. Me tiró al piso y quedó de rodillas. Me dijo ‘Me dieron en la espalda’ y se cayó“.

Entre lágrimas, lamentó: “No va a volver a caminar. Ya nos dijeron que es irreversible. Solo siente un diez por ciento las piernas. Él hacía de todo, soldaba, hacía changas. El que lo conoce sabe que no molestaba a nadie”.

