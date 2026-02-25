Rosario: tres adultos y una nena de seis años fueron baleados por motoqueros

Elisa, hija de Ramón -el hombre de 47 años-, relató la dramática secuencia en diálogo con Canal 3 Rosario. “Estábamos afuera de casa. Mi papá le dijo a mi mamá ‘vamos a comprar pan’. Cuando me meto adentro con el nene, que menos mal que no se lo llevaron, cierro la reja y escucho una gran cantidad de tiros. Cuando salgo veo que le habían dado a mi papá, a una nena, a otro chico y a una chica que justo pasaba en bicicleta”, contó.