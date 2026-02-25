Detuvieron a una mujer que viajaba de Tucumán a Mendoza con 11 kilos de marihuana en un colectivo

Una mujer de 45 años fue detenida con más de 11 kilos de marihuana durante un operativo antidrogas realizado en el Puesto Caminero El Portezuelo, sobre la Ruta Nacional 38, en jurisdicción de Valle Viejo, Catamarca. La pasajera viajaba en un colectivo de larga distancia que había partido desde Tucumán con destino final en Mendoza.