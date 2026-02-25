Detuvieron a una mujer que viajaba de Tucumán a Mendoza con 11 kilos de marihuana en un colectivo

Una mujer de 45 años fue detenida con más de 11 kilos de marihuana durante un operativo antidrogas realizado en el Puesto Caminero El Portezuelo, sobre la Ruta Nacional 38, en jurisdicción de Valle Viejo, Catamarca. La pasajera viajaba en un colectivo de larga distancia que había partido desde Tucumán con destino final en Mendoza.
El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 22.30 del lunes, cuando efectivos de la División Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, inspeccionaron el micro en el marco de un control vehicular de rutina.
La intervención de la perra “Kira” y el hallazgo de la droga
Durante la requisa del rodado, los uniformados contaron con la colaboración de personal de la Dirección de Seguridad Vial. En ese contexto intervino la can antinarcóticos “Kira”, que realizó una marcación activa sobre dos bolsos ubicados en la bodega y una mochila que se encontraba en la parte superior del colectivo.
Ante la señal del animal adiestrado, los efectivos identificaron a la propietaria del equipaje, una mujer mayor de edad. Al revisar el contenido de los bultos, hallaron varios paquetes compactados que contenían una sustancia herbácea.
El material fue sometido a la prueba de campo correspondiente, que arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso total de 11,180 kilogramos. La sustancia quedó en calidad de secuestro y a disposición del Juzgado Federal interviniente.
La mujer quedó detenida por infracción a la Ley de Estupefacientes
Por disposición de la Justicia Federal, la sospechosa fue trasladada y alojada en una dependencia policial de la Capital, en calidad de detenida, mientras se labran las actuaciones por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.
Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que el control formó parte de los operativos preventivos que se desarrollan de manera periódica en distintos puntos estratégicos de la provincia, con el objetivo de detectar el traslado y comercialización de sustancias prohibidas.
El Puesto Caminero El Portezuelo constituye uno de los accesos clave al Valle Central, por lo que habitualmente es escenario de controles vehiculares e intervenciones coordinadas entre distintas áreas de la fuerza provincial.
Otro procedimiento: arrestaron a un joven en Sumalao
En un operativo paralelo realizado también en el departamento chacarero, efectivos del Grupo Infantería de Zona Norte arrestaron el lunes por la noche a un joven de 22 años, de apellido Benavídez, en el barrio Los Plateados Oeste de la localidad de Sumalao.
El procedimiento se concretó alrededor de las 21.40, mientras el personal realizaba recorridos preventivos. Según la información oficial, un hombre de 54 años señaló al sospechoso como el presunto autor de amenazas y de haber arrojado piedras contra su vivienda.
Tras la intervención policial, el damnificado fue invitado a radicar la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial N° 10. En tanto, el joven fue trasladado a la comisaría de Sumalao, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.