Efeméride: a 19 años del día en que Bochini volvió a pisar una cancha después de su retiro

El fútbol, ese deporte que se empeña en jubilar a sus artistas antes de que cumplan los cuarenta, se permitió una licencia poética un 25 de febrero de 2007. Mientras el mundo discutía la velocidad del fútbol moderno y la supremacía de los atletas sobre los talentosos, en una ciudad del interior bonaerense llamada San Carlos de Bolívar, una leyenda desafiaba a la biología. Ricardo Enrique Bochini, el máximo ídolo de la historia de Independiente y el espejo en el que se miró Diego Armando Maradona, volvía a jugar por los puntos.