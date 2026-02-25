Secciones
DeportesFútbol

Violencia en México, rumores y preocupación: Infantino confirmó qué pasará con el Mundial 2026

El presidente de la FIFA salió a aclarar el escenario y envió un fuerte mensaje sobre la continuidad del país organizador.

Violencia en México, rumores y preocupación: Infantino confirmó qué pasará con el Mundial 2026
Hace 2 Hs

La FIFA manifestó su respaldo a México luego de los hechos de violencia registrados durante el último fin de semana y buscó llevar tranquilidad respecto a la organización del Mundial 2026. El presidente del organismo, Gianni Infantino, aseguró que la competencia se desarrollará según lo planificado y descartó cualquier modificación sobre el papel del país como una de las sedes principales del torneo.

Durante una conferencia de prensa realizada en Barranquilla, el dirigente se refirió al escenario generado tras los episodios ocurridos luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho". Explicó que la entidad sigue atentamente la evolución del contexto. “Estamos analizando y monitoreando la situación en estos días, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta Claudia Sheinbaum, y en las autoridades. Estamos convencidos de que todo va a pasar de la mejor manera posible”.

El titular de la FIFA también recordó que el calendario internacional contempla actividad próxima en territorio mexicano y destacó la relevancia del país dentro de la planificación del certamen. “Tenemos partidos en un mes en México, los repechajes para el Mundial, y también se va a inaugurar el Estadio Azteca”, afirmó, reforzando la continuidad organizativa sin cambios previstos.

El respaldo institucional llegó luego de que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmara contactos directos entre autoridades locales y representantes de la FIFA, aclarando que nunca estuvo en análisis quitarle la sede a México. El país albergará cinco partidos en el estadio Azteca, cuatro en Guadalajara y otros cuatro en Monterrey, consolidándose como uno de los ejes del campeonato.

Confianza total pese al contexto

Infantino también relativizó el panorama sin desconocer la gravedad de los hechos y destacó el peso futbolero del país. “México es un gran país y un país de fútbol. Como en cada país del mundo, pasan cosas; no vivimos en la luna ni en otro planeta. Por eso existen autoridades, policías y estados que van a asegurar el orden y la seguridad”. Luego reforzó el respaldo institucional y buscó cerrar cualquier especulación. “De mi parte y de parte de la FIFA hay confianza absoluta. Estamos en contacto permanente con las autoridades y seguimos la situación de cerca. El Mundial 2026 será una fiesta increíble”.

Temas El PaísMéxicoPolicía de TucumánFédération Internationale de Football AssociationGianni InfantinoLunaClaudia SheinbaumMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo
1

Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis
2

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán
3

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?
4

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína
5

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Juri cruzó a Catalán tras los cuestionamientos por el gasto del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán
6

Juri cruzó a Catalán tras los cuestionamientos por el gasto del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán

Más Noticias
“El problema sos vos, tenés que mejorar”: la contundente frase de Flavio Briatore a Franco Colapinto

“El problema sos vos, tenés que mejorar”: la contundente frase de Flavio Briatore a Franco Colapinto

Fin de ciclo para Hugo Colace: números bajos y un proyecto que chocó con la urgencia

Fin de ciclo para Hugo Colace: números bajos y un proyecto que chocó con la urgencia

“Estamos construyendo algo importante”: Ferreyra y el futuro que empieza a imaginarse en San Martín

“Estamos construyendo algo importante”: Ferreyra y el futuro que empieza a imaginarse en San Martín

Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo

Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo

Me arrepiento: Messi habló sin filtros y sorprendió con una confesión íntima sobre su pasado

"Me arrepiento": Messi habló sin filtros y sorprendió con una confesión íntima sobre su pasado

A pocos días de anunciar su salida de River, Gallardo ya aparece en la órbita de un gigante de Brasil

A pocos días de anunciar su salida de River, Gallardo ya aparece en la órbita de un gigante de Brasil

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

El presidente de Rosario Central se mostró molesto ante la posible llegada de Eduardo Coudet a River

El presidente de Rosario Central se mostró molesto ante la posible llegada de Eduardo Coudet a River

Comentarios