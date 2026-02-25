Violencia en México, rumores y preocupación: Infantino confirmó qué pasará con el Mundial 2026

La FIFA manifestó su respaldo a México luego de los hechos de violencia registrados durante el último fin de semana y buscó llevar tranquilidad respecto a la organización del Mundial 2026. El presidente del organismo, Gianni Infantino, aseguró que la competencia se desarrollará según lo planificado y descartó cualquier modificación sobre el papel del país como una de las sedes principales del torneo.
Durante una conferencia de prensa realizada en Barranquilla, el dirigente se refirió al escenario generado tras los episodios ocurridos luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho". Explicó que la entidad sigue atentamente la evolución del contexto. “Estamos analizando y monitoreando la situación en estos días, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta Claudia Sheinbaum, y en las autoridades. Estamos convencidos de que todo va a pasar de la mejor manera posible”.
El titular de la FIFA también recordó que el calendario internacional contempla actividad próxima en territorio mexicano y destacó la relevancia del país dentro de la planificación del certamen. “Tenemos partidos en un mes en México, los repechajes para el Mundial, y también se va a inaugurar el Estadio Azteca”, afirmó, reforzando la continuidad organizativa sin cambios previstos.
El respaldo institucional llegó luego de que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmara contactos directos entre autoridades locales y representantes de la FIFA, aclarando que nunca estuvo en análisis quitarle la sede a México. El país albergará cinco partidos en el estadio Azteca, cuatro en Guadalajara y otros cuatro en Monterrey, consolidándose como uno de los ejes del campeonato.
Confianza total pese al contexto
Infantino también relativizó el panorama sin desconocer la gravedad de los hechos y destacó el peso futbolero del país. “México es un gran país y un país de fútbol. Como en cada país del mundo, pasan cosas; no vivimos en la luna ni en otro planeta. Por eso existen autoridades, policías y estados que van a asegurar el orden y la seguridad”. Luego reforzó el respaldo institucional y buscó cerrar cualquier especulación. “De mi parte y de parte de la FIFA hay confianza absoluta. Estamos en contacto permanente con las autoridades y seguimos la situación de cerca. El Mundial 2026 será una fiesta increíble”.