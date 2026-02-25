Violencia en México, rumores y preocupación: Infantino confirmó qué pasará con el Mundial 2026

Confianza total pese al contexto

Infantino también relativizó el panorama sin desconocer la gravedad de los hechos y destacó el peso futbolero del país. “México es un gran país y un país de fútbol. Como en cada país del mundo, pasan cosas; no vivimos en la luna ni en otro planeta. Por eso existen autoridades, policías y estados que van a asegurar el orden y la seguridad”. Luego reforzó el respaldo institucional y buscó cerrar cualquier especulación. “De mi parte y de parte de la FIFA hay confianza absoluta. Estamos en contacto permanente con las autoridades y seguimos la situación de cerca. El Mundial 2026 será una fiesta increíble”.