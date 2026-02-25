Ezeiza: amplio plan de obras con una inversión de más de U$S 100 millones

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza, es el principal punto de ingreso y egreso del turismo a nuestro país, con una operación que en 2025 dio un total de 12 millones de pasajeros, un 5,10% más que durante el 2024. En el aeropuerto, operan 31 líneas aéreas que conectan con destinos en todo el mundo. El aeropuerto tiene conexión directa con 55 destinos internacionales y 35 destinos domésticos. Se encuentra ubicado a 23 km de la ciudad de Buenos Aires, posee infraestructura adecuada para la operación de aviones de gran porte y ofrece servicios de alta calidad pensados para atender las necesidades de todo tipo de pasajeros.