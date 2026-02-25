Ezeiza: amplio plan de obras con una inversión de más de U$S 100 millones
Las obras contemplan importantes mejoras en la pista y sector de rodajes como en la terminal. Las mejoras impactarán en aspectos operativos, de seguridad, en la experiencia del usuario, las aerolíneas y en la terminal de cargas.
Aeropuertos Argentina pondrá en marcha un ambicioso plan de obras para el Aeropuerto Internacional de Ezeiza que permitirá fortalecer la eficiencia y la seguridad operacional, así como los servicios al pasajero y las capacidades de la terminal de cargas de cara al incremento sostenido de la actividad.
Entre las principales obras, mayormente centradas en lado aire, se destacan la creación de la nueva plataforma Golf, que permitirá la operación y el estacionamiento de 7 aviones narrow body (de fuselaje estrecho) con espacio de rampa dedicado lo que permitirá soportar mayor nivel de actividad.
Adicionalmente, se rehabilitará la pista secundaria (17-35) y la intersección entre ésta y la pista principal (11-29), obras destinadas a fortalecer la capacidad y eficiencia operativa, asegurando las condiciones de infraestructura para el desarrollo futuro del aeropuerto.
Debido a estas obras, entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre próximos, la operación del aeropuerto estará restringida exclusivamente a la pista 11-29 que se verá limitada a 1850 mts. en lugar de los 3300 mts. con los que opera actualmente, lo que requerirá que las líneas aéreas readecúen los planes para los aviones de mayor porte. Estas condiciones permitirán sostener la operación del aeropuerto de acuerdo con los criterios operativos y de performance definidos por cada compañía aérea, mientras se ejecutan los trabajos programados.
En el marco de estas obras, proyectadas en conjunto con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), también se remodelará el anillo de balizamiento (conjunto de iluminación de las pistas para asistencia al despegue y aterrizaje), se repavimentará el rodaje Alfa y se crearán nuevos módulos de mantenimiento para la operación de rampa.
En materia de sustentabilidad, se pondrá en marcha un sistema de abastecimiento energético para proveer de energía renovable a 5 posiciones y se inaugurará una nueva planta de tratamiento de agua por ósmosis inversa que permitirá tratar el 100% del agua utilizada en el aeropuerto.
Respecto al lado tierra, se ampliará en 1.200 m2 la terminal de arribos domésticos, añadiendo 5 nuevas puertas de embarque -llevando el total a 12- y 3.500 m2 de área total de preembarque, donde se construirán también una nueva sala VIP, nueva gastronomía y un espacio para niños.
Desde el punto de vista de la tecnología se realizará el recambio de todo el sistema de operación en terminal de las aerolíneas, esto incluye más de 1700 periféricos entre computadoras de check-in, computadoras de gate, self check-in, self bag drop, security check points, monitores, boarding printers, lectoras de pasaporte y lectoras de marbetes, incorporaciones éstas de última generación, listas para trabajar con biometría (hoy disponible en los procesos de migraciones).
Finalmente, en Aeropuertos Argentina Cargas se prevé la construcción de la Terminal Única de Courrier (TUC) de 12.000 m2, junto con la expansión del área de exportación en perecederos que pasara de 4500 m2 a casi 7000 m2 de áreas con temperatura controlada. Junto a estas obras, se avanzará en una nueva circulación hacia la autopista Ricchieri que facilitará el tránsito interno en la terminal.
Estas obras se suman a los avances obtenidos en 2025, que incluyeron la ampliación del área de embarque doméstico, incorporando nuevas opciones de gastronomía y servicios, la creación de la Sala de Calma -diseñada para contribuir al bienestar de personas dentro del espectro autista-, la reforma del Punto de Inspección y Registro (PIR), la apertura de una nueva Sala VIPClub premium, una nueva terminal para rentadoras de vehículos y nuevos locales comerciales, entre otras mejoras para que los pasajeros vivan una experiencia única en el aeropuerto.
El Aeropuerto Internacional de Ezeiza, es el principal punto de ingreso y egreso del turismo a nuestro país, con una operación que en 2025 dio un total de 12 millones de pasajeros, un 5,10% más que durante el 2024. En el aeropuerto, operan 31 líneas aéreas que conectan con destinos en todo el mundo. El aeropuerto tiene conexión directa con 55 destinos internacionales y 35 destinos domésticos. Se encuentra ubicado a 23 km de la ciudad de Buenos Aires, posee infraestructura adecuada para la operación de aviones de gran porte y ofrece servicios de alta calidad pensados para atender las necesidades de todo tipo de pasajeros.
Acerca de Aeropuertos Argentina
Aeropuertos Argentina nació en el año 1998 con el objetivo de desarrollar y operar terminales aéreas en el país, constituyéndose en uno de los mayores administradores privados del mundo con 35 aeropuertos en operación.
Hoy cuenta con más de 2700 empleados que trabajan con el objetivo de cumplir con los más altos estándares internacionales de calidad en servicios y en seguridad, los 365 días del año. Es una de las 20 mejores empresas para trabajar en Argentina según el ranking de Great Place to Work, autoridad mundial en cultura organizacional.
Desde el inicio de la concesión realizó obras de gran envergadura y modernización en los principales aeropuertos del país, incorporando tecnología de última generación. Asimismo, contribuye con el desarrollo social, económico y cultural, convirtiéndose en un referente regional e internacional de la industria aeroportuaria. Su propósito es facilitar la conexión de personas, bienes y culturas para contribuir a un mundo mejor. Aeropuertos Argentina es parte de Corporación América Airports, compañía que opera y administra 53 aeropuertos en 6 países: Argentina, Armenia, Brasil, Ecuador, Italia y Uruguay.