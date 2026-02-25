Secciones
Banco Macro suma un nuevo cajero automático en San Miguel de Tucumán
Hace 35 Min

En línea con su propósito de cercanía y agilidad, Banco Macro inauguró un nuevo cajero automático (ATM) neutral en el Pasaje Hungría 750, en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Este nuevo punto de atención está disponible las 24 horas y se integra a la red de 257 cajeros automáticos que la entidad ya posee en la provincia de Tucumán, y que facilitan el acceso a servicios financieros y brindan mayor comodidad a los vecinos y público en general.

Inauguración y autoridades

El acto formal contó con la participación del ministro de Salud de la provincia, Luis Medina Ruiz, la directora del Hospital del Niño Jesús, Inés Gramajo, y el gerente divisional de Banco Macro, Fernando Tabora, entre otros invitados.

Funcionalidades del nuevo equipo

Los clientes y usuarios podrán realizar diversas operaciones de forma rápida y segura:

- Extracciones de efectivo y retiros sin tarjeta de débito.

- Consultas de saldo, movimientos y constancia de CBU.

- Transferencias, pago de servicios, tarjetas de crédito y préstamos.

- Recargas de celular y gestión de claves para canales digitales (APP Macro y Banca Internet).

En Banco Macro se trabaja para que la inclusión financiera sea una realidad, por este motivo se lleva adelante en forma responsable el plan de acción apalancado en nuevas tecnologías y nuevas herramientas que vuelven más eficiente y segura la atención hacia nuestros clientes.

Con esta inauguración, Banco Macro no sólo crece y se amplía, sino que también continúa modernizando su equipamiento a lo largo de todo el país, reafirmando su compromiso con la innovación y la mejora continua.  

En la actualidad hay 143 localidades donde, entre sucursales y cajeros automáticos, constituye la única presencia bancaria. 

En la provincia de Tucumán en particular, hay 24 localidades con presencia exclusiva de Banco Macro.

Banco Macro cuenta con un total de 2068 cajeros automáticos, siendo la entidad privada con la mayor cantidad de ATM en el país.

Pensá en Grande, Pensá en Macro.

Esta nota es de acceso libre.
