Un futbolista salvó a una gaviota con RCP en pleno partido y el video se volvió viral

Una gaviota cayó desplomada en pleno partido tras ser impactada por un pelotazo y el capitán del equipo no dudó: le practicó RCP durante casi dos minutos hasta que logró que volviera a respirar

Hace 27 Min

El fútbol turco vivió ayer una escena tan insólita como conmovedora. En el estadio de Zeytinburnu, la final de la 1.ª Liga Amateur de Estambul entre Mevlanakapı Güzelhisar e İstanbul Yurdum Spor quedó en pausa por un motivo inesperado: una gaviota cayó desplomada sobre el césped tras ser impactada por un pelotazo.

Corría el minuto 22 cuando el arquero visitante, Muhammet Uyanık, despejó desde su área y el balón golpeó de lleno al ave que cruzaba el campo en pleno vuelo. La gaviota cayó paralizada y el juego se detuvo de inmediato. Fue entonces cuando el capitán Gani Çatan reaccionó sin dudar.

El defensor, de 32 años, corrió hacia el animal y comenzó a practicarle reanimación cardiopulmonar (RCP). “Había levantado las patas y no podía respirar. Se había desmayado, así que probé suerte”, relató luego. Durante casi dos minutos insistió con las maniobras hasta que el ave empezó a mover lentamente las patas y a recuperar la respiración. Después le dieron agua y fue trasladada por el equipo médico para su atención por lesiones en las alas.

El partido continuó, pero la escena ya había trascendido el resultado: el equipo de Çatan perdió la final por penales. “Perdimos el campeonato, pero es maravilloso haber ayudado a salvar una vida. Fue más importante que el título”, afirmó.

El gesto se volvió viral en cuestión de horas y generó miles de reacciones en redes sociales. Esta vez, el momento más recordado no fue un gol, sino un acto de humanidad.

