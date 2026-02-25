Un futbolista salvó a una gaviota con RCP en pleno partido y el video se volvió viral

El defensor, de 32 años, corrió hacia el animal y comenzó a practicarle reanimación cardiopulmonar (RCP). “Había levantado las patas y no podía respirar. Se había desmayado, así que probé suerte”, relató luego. Durante casi dos minutos insistió con las maniobras hasta que el ave empezó a mover lentamente las patas y a recuperar la respiración. Después le dieron agua y fue trasladada por el equipo médico para su atención por lesiones en las alas.