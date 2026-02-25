Ahora podés escuchar a los periodistas de LA GACETA en sus columnas de opinión

El proceso consistió en capturar los matices, tonos y ritmos que caracterizan a los periodistas que ya conocés. El resultado es preciso: una generación de voces naturales que leen los textos respetando la cadencia y el estilo de cada autor. Ahora, cuando escuchés una columna sobre política, economía o sociedad, no solo estarás recibiendo información, sino que reconocerás la identidad sonora de quien la escribe.