Desde ahora podés escuchar a los periodistas de LA GACETA en sus columnas de opinión semanales. De esta manera, te ofrecemos un nuevo servicio para que elijas cómo acceder a nuestros contenidos periodísticos.
Esta nueva experiencia fue posible gracias a la implementación de tecnología basada en inteligencia artificial (IA). Pero no se trata de una voz robótica y distante; el diferencial radica en la autenticidad. Para lograr este resultado, se grabaron las voces reales de nuestros periodistas y se entrenó un modelo de IA específico para cada uno de ellos.
Este lanzamiento no es solo una mejora técnica, sino un servicio exclusivo para nuestros suscriptores. Queremos premiar tu fidelidad ofreciéndote herramientas que se integren a tu rutina diaria. Ya sea mientras manejás, hacés ejercicio o simplemente descansás, la voz de los periodistas LA GACETA te acompañarán para que no te pierdas ningún detalle de la actualidad tucumana y nacional.
En nuestro sitio web ya podés escuchar las voces de Federico van Mameren, José Názaro, Gabriela Baigorrí, Guillermo Monti, Marcelo Aguaysol, Indalecio Sánchez, Alejandra Casas Cau, Pablo Hamada, Eduardo Ruiz, Bruno Farano, Luis María Ruiz y Álvaro Medina.
Con este lanzamiento seguimos apostando por la transformación digital sin perder la esencia que nos identifica desde hace más de un siglo: la credibilidad y el análisis riguroso. La incorporación de la IA no reemplaza la labor del periodista, sino que la potencia, llevando sus palabras a nuevos formatos y audiencias.
El proceso consistió en capturar los matices, tonos y ritmos que caracterizan a los periodistas que ya conocés. El resultado es preciso: una generación de voces naturales que leen los textos respetando la cadencia y el estilo de cada autor. Ahora, cuando escuchés una columna sobre política, economía o sociedad, no solo estarás recibiendo información, sino que reconocerás la identidad sonora de quien la escribe.
Te invitamos a ponerte los auriculares y descubrir esta nueva forma de acceder a análisis de calidad. Porque ahora, a la mejor opinión, no solo la leés: también la escuchás.