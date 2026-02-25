"Estamos para escalar posiciones": Fabrizio Esposito antes de la gira de Estudiantes en La Rioja

Y cerró con un reconocimiento que excede al club. "Estamos muy contentos con la gente que se acerca a acompañarnos y jugar a cancha llena. No solo la gente de Estudiantes nos apoya, sino también la del básquet de Tucumán en general. Estamos en el tramo final y esperamos que lo sigan haciendo porque nos dan un plus a la hora de jugar", concluyó.