"Estamos para escalar posiciones": Fabrizio Esposito antes de la gira de Estudiantes en La Rioja
La "Cebra", con un andar de 12 victorias y 10 y en zona de clasificación, enfrentará a La Fusión y Amancay. El DT destacó la recuperación de jugadores clave y el respaldo del básquet tucumano en la recta final de la fase regular.
Estudiantes atraviesa un momento de consolidación en la Conferencia Norte de la Liga Argentina. Con 12 triunfos y 10 derrotas, el conjunto tucumano se mantiene en puestos de playoff y encara una gira exigente en La Rioja, donde disputará dos compromisos clave para su posicionamiento final.
El equipo visitará este jueves 26 a La Fusión y el viernes 27 a Amancay, ambos encuentros programados para las 22. A falta de 10 partidos para el cierre de la fase regular, el margen de error comienza a reducirse y cada punto adquiere valor estratégico.
El entrenador Fabrizio Esposito analizó el presente con un mensaje ambicioso. "El balance hasta la fecha es positivo. Estamos cumpliendo con uno de los objetivos de entrar a playoff, pero estamos esperanzados y entusiasmados de mantener y escalar posiciones de cara a la otra fase", afirmó.
La preparación de la gira estuvo condicionada por el desgaste físico del último encuentro, aunque el cuerpo técnico logró recuperar piezas determinantes. "El equipo está bien. Ganar te da el envión anímico y ganas de ir por más. El último partido pudimos contrarrestar lesiones que hubo durante el juego, pero no afectarán a la gira en La Rioja ya que pudimos recuperar a Santi Capelli y Joe Hampton", explicó.
Sobre los rivales, el análisis es minucioso y diferenciado. En relación con La Fusión, Esposito anticipó un trámite dinámico. "Seguramente será un partido de alto ritmo como ellos proponen; vienen de dos triunfos consecutivos y nuestro mayor esfuerzo va a estar ahí", señaló.
El segundo desafío será ante Amancay, uno de los equipos mejor posicionados de la conferencia. "Amancay está en las posiciones de arriba. Haciendo un buen bloque defensivo y siendo generosos en ataque, tenemos chances de robarle el juego", sostuvo el DT, marcando la importancia del equilibrio colectivo para competir fuera de casa.
La estrategia es clara: sumar en condición de visitante para luego definir la clasificación en Tucumán, donde el equipo se ha mostrado sólido. En ese contexto, Esposito valoró el acompañamiento del público en la etapa decisiva. "En lo personal estoy contento por lo que estoy viviendo y de la forma en que está transcurriendo todo; sigo buscando progresar y crecer", expresó.
Y cerró con un reconocimiento que excede al club. "Estamos muy contentos con la gente que se acerca a acompañarnos y jugar a cancha llena. No solo la gente de Estudiantes nos apoya, sino también la del básquet de Tucumán en general. Estamos en el tramo final y esperamos que lo sigan haciendo porque nos dan un plus a la hora de jugar", concluyó.
Con el objetivo primario encaminado, Estudiantes apunta ahora a mejorar su ubicación y llegar fortalecido a la postemporada. La gira riojana será una medida concreta de sus aspiraciones.