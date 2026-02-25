El descargo de Dalma y Gianinna contra Mauricio Macri tras sus dichos sobre Diego Maradona

Las declaraciones de Mauricio Macri sobre Diego Armando Maradona generaron una nueva controversia pública luego de que el ex presidente recordara su vínculo con el ex futbolista durante su etapa en Boca y calificara aquel período como "traumático". Sus palabras provocaron una inmediata reacción de Dalma y Gianinna, quienes utilizaron sus redes sociales para cuestionar el tono de los comentarios y defender la memoria del "Pelusa".
El conflicto comenzó cuando fragmentos de la entrevista se viralizaron y reflotaron episodios sensibles del paso del ídolo por el club. Ante esa situación, Dalma Maradona expresó su sorpresa por las declaraciones y remarcó que su padre ya no puede responder a este tipo de afirmaciones. En su mensaje sostuvo que le resultaba llamativo escuchar ciertas opiniones provenientes de alguien que ocupó cargos de alta responsabilidad y consideró que los dichos resultaban innecesarios.
Post Instagram
Por su parte, Gianinna Maradona adoptó un tono más directo y publicó un descargo en el que ironizó sobre el ex mandatario al señalar que "no sabe leer y fue presidente", además de pedirle que deje de referirse a su padre. También escribió que desde el cielo el propio Maradona podría hacerle saber lo que pensaba, reforzando así la defensa pública del legado familiar.
Las respuestas de las hijas del ex capitán argentino se inscriben dentro de una serie de cruces que se repiten cada vez que figuras públicas reinterpretan momentos de la carrera del campeón del mundo de México 1986. A lo largo de los últimos años, la familia ha reaccionado con firmeza ante declaraciones que consideran ofensivas o fuera de contexto respecto a la figura del ex futbolista.
El trasfondo judicial que mantiene vigente la disputa por el legado
En paralelo a la polémica mediática, los herederos de Maradona difundieron recientemente un comunicado para informar que la Justicia confirmó una medida cautelar vinculada al uso comercial de su nombre e imagen. La resolución establece la prohibición de realizar contratos o negociaciones relacionadas con las marcas registradas a nombre de la sociedad Sattvica S.A., en el marco de una causa por presunta administración fraudulenta. Según explicaron los hijos del ídolo, la decisión busca evitar acuerdos comerciales mientras continúa el proceso judicial que mantiene abierto un nuevo capítulo en la disputa por el legado del "Diez".