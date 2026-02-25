El descargo de Dalma y Gianinna contra Mauricio Macri tras sus dichos sobre Diego Maradona

El trasfondo judicial que mantiene vigente la disputa por el legado

En paralelo a la polémica mediática, los herederos de Maradona difundieron recientemente un comunicado para informar que la Justicia confirmó una medida cautelar vinculada al uso comercial de su nombre e imagen. La resolución establece la prohibición de realizar contratos o negociaciones relacionadas con las marcas registradas a nombre de la sociedad Sattvica S.A., en el marco de una causa por presunta administración fraudulenta. Según explicaron los hijos del ídolo, la decisión busca evitar acuerdos comerciales mientras continúa el proceso judicial que mantiene abierto un nuevo capítulo en la disputa por el legado del "Diez".