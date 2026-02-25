Hakimi, figura de PSG y del Mundial de Qatar, será juzgado por una denuncia de abuso sexual

El futbolista marroquí Achraf Hakimi, una de las principales figuras de París Saint-Germain y destacado protagonista del Mundial de Qatar, será sometido a juicio en Francia tras una denuncia por violación presentada en febrero de 2023. La decisión fue tomada por la jueza instructora en línea con el pedido de la Fiscalía de Nanterre, que solicitó una condena de hasta 15 años de prisión, aunque todavía no se confirmó la fecha de inicio del proceso.
La causa se originó luego de que una mujer de 24 años denunciara haber sido agredida sexualmente tras conocer al jugador mediante Instagram. Según el expediente judicial, el encuentro ocurrió en la vivienda del futbolista en Boulogne-Billancourt, a donde la joven llegó en un vehículo solicitado por el propio jugador. De acuerdo con su testimonio, durante la reunión sufrió una agresión pese a manifestar su negativa y posteriormente pidió ayuda a una amiga a través de un mensaje.
La fiscalía consideró consistente el relato de la denunciante y destacó elementos que respaldan su versión. En la denuncia, la mujer afirmó que el futbolista la besó sin consentimiento, le levantó la ropa y realizó actos íntimos pese a que ella pidió detener la situación al expresar que "pedí expresamente que parara, pero no lo logré". El episodio habría ocurrido mientras la pareja del jugador, la actriz Hiba Abouk, se encontraba fuera del país junto a sus hijos.
Hakimi fue imputado formalmente semanas después del hecho, aunque permaneció en libertad y pudo continuar su carrera profesional tanto en PSG como en la selección de Marruecos. Como medida cautelar, la Justicia le impuso la prohibición de mantener contacto con la denunciante. Desde el inicio del proceso, el futbolista reconoció haber compartido un encuentro con la joven, aunque sostuvo que existieron gestos afectivos consensuados y negó de manera categórica cualquier acto de penetración.
La defensa del jugador y su postura pública
La abogada del lateral, Fanny Colin, afirmó que su cliente rechaza "firmemente las acusaciones" y consideró que el proceso permitirá demostrar su inocencia, al tiempo que cuestionó la negativa de la denunciante a realizar determinadas pruebas periciales. El propio Hakimi también se expresó públicamente al señalar que "una acusación basta hoy para justificar un juicio aunque la haya impugnado", y aseguró que espera el proceso judicial con tranquilidad porque confía en que "la verdad salga a la luz públicamente".