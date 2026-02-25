Hakimi, figura de PSG y del Mundial de Qatar, será juzgado por una denuncia de abuso sexual

La fiscalía consideró consistente el relato de la denunciante y destacó elementos que respaldan su versión. En la denuncia, la mujer afirmó que el futbolista la besó sin consentimiento, le levantó la ropa y realizó actos íntimos pese a que ella pidió detener la situación al expresar que "pedí expresamente que parara, pero no lo logré". El episodio habría ocurrido mientras la pareja del jugador, la actriz Hiba Abouk, se encontraba fuera del país junto a sus hijos.