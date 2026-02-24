Atlético Tucumán no logra reaccionar y el ciclo Colace entra en su etapa más delicada

En Córdoba, la definición más acertada para lo que se vio es “anemia ofensiva”. Atlético llega hasta el área rival con cierta claridad, construye el avance con Renzo Tesuri, que rompe líneas, se anima... y ahí se termina todo. La jugada se enreda, después se diluye y finalmente desaparece. La oportunidad más clara del primer tiempo nació de un centro preciso de Leonel Di Plácido para Tesuri, que apareció libre en el área. La pelota buscó el ángulo y se fue afuera por muy poco. Fue una postal de lo que podría ser y no es.