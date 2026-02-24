La decisión de Hugo Colace luego de la derrota de Atlético contra Belgrano en Córdoba

Hugo Colace habló con sinceridad tras una nueva derrota de Atlético y puso el foco en los detalles que siguen marcando la diferencia lejos de casa. El entrenador analizó un partido que, según su mirada, se mantuvo parejo hasta el primer golpe del rival. “Hasta el primer gol fue un partido de ida y vuelta, abierto. Tuvimos llegadas, no peligrosas, pero sí al último tercio. Después del gol, claramente el partido se abre”, explicó. Y agregó que el inicio del complemento terminó de complicar el plan: “Intentamos hacer cambios, pero enseguida nos encontramos con el segundo tanto en contra”.
El DT también se refirió a la racha negativa como visitante y a un patrón que se repite. “Tenemos que estar más enfocados. Los goles nos los están haciendo después de jugadas nuestras: sacamos nosotros, perdemos la pelota y en un contraataque nos generan las situaciones, como pasó el partido pasado”, señaló. En ese sentido, remarcó que el equipo debe mejorar en la fase ofensiva para no quedar expuesto: “Tenemos que mejorar mucho más el último pase para poder terminar la jugada y no sufrir en la fase defensiva”.
Por último, Colace habló del peso de los resultados y de la presión del cargo. “Claro que es difícil, porque dependés del resultado todo el tiempo. Entrenás toda la semana pensando que vas a sacar un buen resultado y si no pasa… es difícil. Pero elegimos esto, así que tenemos que dar la cara tanto para celebrar cuando se gana como cuando se pierde”, concluyó el entrenador.