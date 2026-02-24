La decisión de Hugo Colace luego de la derrota de Atlético contra Belgrano en Córdoba

El DT también se refirió a la racha negativa como visitante y a un patrón que se repite. “Tenemos que estar más enfocados. Los goles nos los están haciendo después de jugadas nuestras: sacamos nosotros, perdemos la pelota y en un contraataque nos generan las situaciones, como pasó el partido pasado”, señaló. En ese sentido, remarcó que el equipo debe mejorar en la fase ofensiva para no quedar expuesto: “Tenemos que mejorar mucho más el último pase para poder terminar la jugada y no sufrir en la fase defensiva”.