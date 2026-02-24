EN VIVO: Atlético Tucumán pierde 3-0 ante Belgrano por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026

Lo que tenés que saber

El equipo de Hugo Colace llega con la necesidad de sumar fuera de casa y cortar una racha adversa que condiciona su presente en el campeonato, en el que solo consiguió una victoria en seis presentaciones.

El “Decano” no contará con Leandro Díaz, descartado por una lesión muscular en los isquiotibiales, mientras que podrían regresar Ignacio Galván y Lautaro Godoy, lo que abriría la puerta a cambios en el esquema. Enfrente estará el Belgrano de Ricardo Zielinski, un viejo conocido en Tucumán, en un cruce que pondrá a prueba la reacción futbolística y anímica del conjunto albiceleste.