Despidos y suspensiones masivas exponen la profunda crisis de la industria y el comercio en el país

Por primera vez en su historia, la firma programó el apagado de varias líneas de producción, medida que afectará a más de 2.000 empleados. Allí se elaboran productos de las marcas Oreo, Pepitos, Lincoln, Milka, Shot, Beldent, Halls, Sugus y Tang, entre otros. El esquema contempla una semana de vacaciones pagas y otra semana adicional de licencia. Según fuentes internas, las ventas cayeron unas 15.000 toneladas en lo que va del año, golpeando categorías de alto volumen como galletitas, chocolates y alfajores, consignó el diario "Perfil".