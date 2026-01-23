Secciones
Seguridad

Un hombre discutió con su tía de 61 años por una propiedad, le disparó y terminó detenido

Sucedió en Lanús. La mujer sufrió una herida de arma de fuego en plena vía pública.

Un hombre discutió con su tía de 61 años por una propiedad, le disparó y terminó detenido
Hace 1 Hs

Un hombre discutió con su tía, le disparó en la pierna y terminó detenido en Lanús, Buenos Aires. Ocurrió luego de un conflicto familiar por una propiedad.

Todo salió a la luz tras un llamado al 911 que alertó sobre una mujer de 61 años herida de arma de fuego en plena vía pública.

Todo pasó en la intersección de avenida Rivadavia y Tuyutí, donde, según informaron fuentes policiales, un hombre de 39 años le disparó a su tía durante una pelea por una propiedad.

De acuerdo con Inforbano, el proyectil impactó en la pierna izquierda de la víctima, a la altura del muslo. A pesar del susto y la gravedad del hecho, la herida no puso en riesgo la vida de la mujer. Una ambulancia del SAME la asistió en el lugar y la trasladó al Hospital Evita.

Personal del Comando de Patrullas llegó rápidamente al lugar y detuvo al agresor, quien está imputado por tentativa de homicidio.

En la escena, los efectivos secuestraron un revólver calibre 32, sin marca ni numeración visible, que tenía cinco municiones intactas y una vaina servida.

La causa quedó en manos de la UFI N.° 6 descentralizada de Avellaneda-Lanús, que dispuso la aprehensión del sospechoso. Además, ordenó las actuaciones judiciales correspondientes.

Otro conflicto familiar por una propiedad

Horas antes, en La Matanza se vivió otro episodio violento en el marco de un conflicto familiar. Un hombre murió tras sufrir un infarto luego de una fuerte discusión con sus familiares, a quienes habría agredido con un palo.

De acuerdo a las primeras versiones, la pelea se desató por una disputa por la propiedad de una vivienda. En medio del forcejeo y los golpes, el hombre se descompensó, se desvaneció y quedó tendido en la vereda.

El hecho ocurrió este lunes por la tarde en una casa ubicada en Ramón Lista al 1400, en la localidad de Rafael Castillo, partido bonaerense de La Matanza.

Temas Buenos Aires
