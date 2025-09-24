Lujo, moda y marihuana: el caso de la ex modelo que irá a juicio en Salta

El caso comenzó con un mensaje anónimo, datos sueltos y sospechas que llegaban desde Orán, y terminó con sirenas, patrulleros en persecución y paquetes de marihuana volando por las ventanillas de un auto. Hoy, cuatro de los protagonistas de esa trama —un comerciante, su pareja modelo, un transportista y el principal comprador— fueron enviados a juicio oral acusados de integrar una organización que traía droga desde Bolivia.
Las primeras pistas
Era noviembre de 2024. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) recibe un informe reservado. Un comerciante llamado Gustavo Tolaba y su pareja, Martina Oliva -ex modelo-, figuran como sospechosos de liderar una banda que cruza marihuana desde la frontera. Los agentes comienzan a seguirlos.
Durante semanas, los ven salir de madrugada rumbo a la zona de Aguas Blancas –la frontera norte con Bolivia- y regresar siempre con el mismo destino: una casa en la zona norte de la Capital de Salta. Allí vive José Burgos, quien según la investigación paga por cada entrega hasta $ 6 millones para abastecer a los vendedores de narcomenudeo.
La fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano arman un rompecabezas con fotos, escuchas y seguimientos. A fines de enero, ya tienen el mapa completo: Tolaba y Oliva hacen de “coche puntero”, otros transportan la carga, Burgos paga y distribuye. La banda había realizado 34 viajes en los últimos meses, cruzando la frontera casi una vez por semana.
El operativo
El 5 de febrero de 2025 la investigación pasa a la acción. Antes del amanecer, la PSA monta un control en el expeaje Aunor. A las 7.15, aparece la Toyota Hilux de Tolaba. La interceptan sin resistencia. En el asiento del acompañante está Oliva, tranquila pero con el teléfono en la mano. Detrás viaja Ángela Cuenca.
Pero el golpe mayor viene segundos después: el Citroën C3 que trae la carga detecta el operativo, da un giro en “U” y acelera. Comienza una persecución que quedará registrada como una de las más arriesgadas de los últimos tiempos.
La fuga desesperada
El Citroën pisa el acelerador y toma la ruta 9/34 a contramano del operativo. Atraviesa la rotonda de Torzalito y se mete en la ruta provincial 112. Va a más de 180 km/h.
Los policías que lo siguen ven cómo desde las ventanillas salen volando los ladrillos de marihuana: los ocupantes, desesperados, quieren deshacerse de la prueba.
El auto termina abandonado en las malezas de la finca San Juan de Dios, en Jujuy. Minutos después, los agentes logran detener a Juan Alberto Romero, conductor del vehículo. Roberto Leiton, que viajaba con él, logra escapar pero queda identificado.
Capturas y allanamientos
Mientras todo eso ocurre, en Salta la PSA allana la casa de Burgos. Allí encuentra 250 gramos de marihuana y $ 6 millones en efectivo. Burgos intenta huir saltando una medianera, pero es atrapado.
Quince días después, el 20 de febrero, Leiton es capturado en Orán en un operativo sorpresa. Con su arresto, la organización queda desarticulada.
La caída y las condenas
La fiscalía presenta el caso. Romero y Cuenca optan por un juicio abreviado: reciben 6 años de prisión. Cuenca lo cumple en arresto domiciliario porque tiene tres hijos pequeños, uno con discapacidad.
Tolaba, Oliva, Leiton y Burgos no aceptan acuerdo y son enviados a juicio oral.
El perfil de los acusados
Martina Oliva, conocida como “Martu”, era vista como una figura de éxito en Orán. Dueña de un local de ropa —Fedra Store—, madre de dos hijas pequeñas y habitué de los certámenes de belleza, mostraba en redes sociales autos de alta gama, viajes y ropa de diseñador.
Según su familia, no tenía antecedentes y había comenzado una relación con Tolaba hacía apenas un mes. La defensa asegura que fue engañada y que desconocía que el vehículo que venía detrás transportaba marihuana.
José Burgos, en cambio, ya había sido condenado en 2020 por un delito similar a cuatro años de prisión. Su abogado, Santiago Pedroza, sostiene que la acusación es desproporcionada: “Lo único que se le secuestró fueron 200 gramos, podría ser para consumo personal”, dijo, y adelantó que pedirá su excarcelación.
La audiencia final
En la audiencia de control de acusación, la defensa de Oliva intenta desvincularla. Asegura que solo acompañaba a su pareja y que no tenía poder de decisión. Pero la fiscalía muestra mensajes, audios y transferencias que la señalan como parte activa: coordinaba pagos, manejaba las cuentas y hasta discutía precios de la droga.
El juez Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas escucha los argumentos y cierra la discusión: dicta el auto de apertura a juicio para los cuatro acusados.
La próxima escena será en el tribunal oral, donde se ventilarán las pruebas, los viajes a la frontera y la persecución que terminó con 15 kilos de marihuana esparcidos en el camino.