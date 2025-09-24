Lujo, moda y marihuana: el caso de la ex modelo que irá a juicio en Salta

El caso comenzó con un mensaje anónimo, datos sueltos y sospechas que llegaban desde Orán, y terminó con sirenas, patrulleros en persecución y paquetes de marihuana volando por las ventanillas de un auto. Hoy, cuatro de los protagonistas de esa trama —un comerciante, su pareja modelo, un transportista y el principal comprador— fueron enviados a juicio oral acusados de integrar una organización que traía droga desde Bolivia.