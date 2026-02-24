Secciones
Batacazo histórico en la Champions League: Bodo/Glimt eliminó al Inter y clasificó a octavos de final

El subcampeón vigente volvió a perder con el equipo noruego y se despidió con un contundente 5-2 en el global.

GOLPE HISTÓRICO. Bodo/Glimt eliminó al Inter en el Giuseppe Meazza y se metió entre los 16 mejores de la Champions League.
Hace 42 Min

La Champions League vivió una de sus grandes sorpresas en el Giuseppe Meazza. El Inter de Milán, subcampeón de la última edición, cayó 2-1 como local frente al Bodo/Glimt y quedó eliminado en los playoffs tras un global de 5-2. El conjunto italiano necesitaba revertir el 3-1 sufrido en Noruega, pero nunca logró acercarse a ese objetivo y terminó despidiéndose antes de los octavos de final.

El equipo italiano sintió la ausencia de Lautaro Martínez, quien no pudo jugar por una lesión muscular. Sin su principal referencia ofensiva, el Inter mostró dificultades para generar peligro y fue superado por un rival que volvió a demostrar orden, intensidad y contundencia en los momentos decisivos.

El primer golpe llegó a los 58 minutos, cuando Jens Petter Hauge aprovechó un error defensivo y abrió el marcador. El gol profundizó el nerviosismo del local, que ya estaba obligado a una remontada compleja. Más tarde, a los 72, Hakon Evjen amplió la ventaja y dejó la serie prácticamente definida.

El Inter reaccionó con un tanto de Alessandro Bastoni a los 76, que renovó brevemente la ilusión. Sin embargo, el equipo italiano no encontró los caminos para cambiar la historia y el Bodo/Glimt sostuvo la diferencia hasta el final para sellar la clasificación.

La eliminación representa un golpe duro para el conjunto italiano, que había alcanzado la final de la última Champions League y llegaba con aspiraciones de volver a pelear el título. En cambio, el equipo noruego confirmó su crecimiento y se convirtió en la gran revelación del certamen, tras eliminar a uno de los gigantes del fútbol europeo y meterse entre los 16 mejores.

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con "El Militar" Sosa

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Jaldo defendió la reforma laboral y llevó alivio a los estatales: "No los toca"

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale

Jaldo defendió la reforma laboral y llevó alivio a los estatales: "No los toca"

Belgrano vs. Atlético Tucumán: hora, TV en vivo y probables formaciones

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con "El Militar" Sosa

¿Estás de acuerdo con el paro de la AFA y la suspensión del fútbol argentino?

Quién es Danelik Star, la influencer tucumana que entró a Gran Hermano

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

