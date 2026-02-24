Duelo de leyendas: Mayweather y Pacquiao sorprendieron al mundo y anunciaron su revancha
Once años después de la "Pelea del Siglo", "Money" y "Pacman" volverán a verse las caras. El enfrentamiento se llevará a cabo en el próximo 19 de septiembre en Las Vegas y será transmitido a nivel global por Netflix, marcando el regreso de dos de los mejores boxeadores de la historia a la actividad profesional.
El mundo del boxeo recibió este martes una noticia que pocos esperaban y otros tantos creían imposible. Floyd Mayweather, de 49 años, y Manny Pacquiao, de 47, oficializaron su combate de revancha para el 19 de septiembre de 2026. La sede elegida no es una más: se trata de The Sphere, el recinto inmersivo más avanzado del mundo ubicado en Las Vegas, que por primera vez albergará un evento de boxeo profesional. La velada contará con la particularidad de ser transmitida en vivo por Netflix para sus más de 325 millones de suscriptores, consolidando la apuesta de la plataforma por los eventos deportivos masivos tras el éxito del reciente cruce entre Anthony Joshua y Jake Paul.
La historia entre ambos púgiles tiene un antecedente imborrable en mayo de 2015, cuando protagonizaron el evento más lucrativo de la historia del deporte. Aquella noche, "Money" se impuso por decisión unánime en un combate que, si bien rompió récords de recaudación con 72 millones de dólares solo en taquilla, dejó un sabor agridulce en los aficionados por la falta de agresividad. Ahora, con más de una década de distancia, el filipino busca redimirse. “Los aficionados han esperado demasiado y esta revancha será aún más grande”, afirmó Pacquiao, quien también destacó su intención de dedicarle la gloria a sus compatriotas.
Por el lado del estadounidense, el desafío llega en un momento de agenda cargada. Mayweather, quien cumple 49 años este mismo martes, tiene previsto un combate no profesional contra Mike Tyson el próximo 25 de abril en la República Democrática del Congo, lo que servirá de antesala para su regreso oficial al profesionalismo ante el filipino. Fiel a su estilo provocador, el invicto recordó su victoria de 2015 y fue tajante sobre el desenlace del nuevo choque: “Esta vez el resultado será el mismo”.
El evento no solo pone en juego el prestigio de dos íconos, sino que representa un hito logístico por la participación de múltiples promotoras y estudios de cine que buscan transformar la pelea en una experiencia cinematográfica. Mientras Pacquiao llega con el ritmo de su reciente enfrentamiento ante Mario Barrios, Mayweather apuesta a mantener su récord de 50-0 intacto. La cita de septiembre promete paralizar el calendario deportivo, ofreciendo la oportunidad definitiva para que estas dos leyendas cierren su rivalidad en la vitrina más tecnológica que el deporte haya conocido jamás.