Duelo de leyendas: Mayweather y Pacquiao sorprendieron al mundo y anunciaron su revancha

El mundo del boxeo recibió este martes una noticia que pocos esperaban y otros tantos creían imposible. Floyd Mayweather, de 49 años, y Manny Pacquiao, de 47, oficializaron su combate de revancha para el 19 de septiembre de 2026. La sede elegida no es una más: se trata de The Sphere, el recinto inmersivo más avanzado del mundo ubicado en Las Vegas, que por primera vez albergará un evento de boxeo profesional. La velada contará con la particularidad de ser transmitida en vivo por Netflix para sus más de 325 millones de suscriptores, consolidando la apuesta de la plataforma por los eventos deportivos masivos tras el éxito del reciente cruce entre Anthony Joshua y Jake Paul.