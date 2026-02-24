Secciones
DeportesMás deportes

Duelo de leyendas: Mayweather y Pacquiao sorprendieron al mundo y anunciaron su revancha

Once años después de la "Pelea del Siglo", "Money" y "Pacman" volverán a verse las caras. El enfrentamiento se llevará a cabo en el próximo 19 de septiembre en Las Vegas y será transmitido a nivel global por Netflix, marcando el regreso de dos de los mejores boxeadores de la historia a la actividad profesional.

DE GALA. La revancha entre el estadounidense y el filipino se realizará en The Sphere, uno de los recintos más lujosos de Las Vegas. DE GALA. La revancha entre el estadounidense y el filipino se realizará en The Sphere, uno de los recintos más lujosos de Las Vegas.
Hace 32 Min

El mundo del boxeo recibió este martes una noticia que pocos esperaban y otros tantos creían imposible. Floyd Mayweather, de 49 años, y Manny Pacquiao, de 47, oficializaron su combate de revancha para el 19 de septiembre de 2026. La sede elegida no es una más: se trata de The Sphere, el recinto inmersivo más avanzado del mundo ubicado en Las Vegas, que por primera vez albergará un evento de boxeo profesional. La velada contará con la particularidad de ser transmitida en vivo por Netflix para sus más de 325 millones de suscriptores, consolidando la apuesta de la plataforma por los eventos deportivos masivos tras el éxito del reciente cruce entre Anthony Joshua y Jake Paul.

La historia entre ambos púgiles tiene un antecedente imborrable en mayo de 2015, cuando protagonizaron el evento más lucrativo de la historia del deporte. Aquella noche, "Money" se impuso por decisión unánime en un combate que, si bien rompió récords de recaudación con 72 millones de dólares solo en taquilla, dejó un sabor agridulce en los aficionados por la falta de agresividad. Ahora, con más de una década de distancia, el filipino busca redimirse. “Los aficionados han esperado demasiado y esta revancha será aún más grande”, afirmó Pacquiao, quien también destacó su intención de dedicarle la gloria a sus compatriotas.

Por el lado del estadounidense, el desafío llega en un momento de agenda cargada. Mayweather, quien cumple 49 años este mismo martes, tiene previsto un combate no profesional contra Mike Tyson el próximo 25 de abril en la República Democrática del Congo, lo que servirá de antesala para su regreso oficial al profesionalismo ante el filipino. Fiel a su estilo provocador, el invicto recordó su victoria de 2015 y fue tajante sobre el desenlace del nuevo choque: “Esta vez el resultado será el mismo”.

El evento no solo pone en juego el prestigio de dos íconos, sino que representa un hito logístico por la participación de múltiples promotoras y estudios de cine que buscan transformar la pelea en una experiencia cinematográfica. Mientras Pacquiao llega con el ritmo de su reciente enfrentamiento ante Mario Barrios, Mayweather apuesta a mantener su récord de 50-0 intacto. La cita de septiembre promete paralizar el calendario deportivo, ofreciendo la oportunidad definitiva para que estas dos leyendas cierren su rivalidad en la vitrina más tecnológica que el deporte haya conocido jamás.

Temas Floyd Mayweather Jr.Las VegasManny Pacquiao
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con El Militar Sosa
1

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con "El Militar" Sosa

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas
2

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua
3

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen
4

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale
5

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale

Tafí del Valle y un debate que excede a los semáforos: “La ciudad está al borde del colapso”
6

Tafí del Valle y un debate que excede a los semáforos: “La ciudad está al borde del colapso”

Más Noticias
Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con El Militar Sosa

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con "El Militar" Sosa

¿Estás de acuerdo con el paro de la AFA y la suspensión del fútbol argentino?

¿Estás de acuerdo con el paro de la AFA y la suspensión del fútbol argentino?

Quién es Danelik Star, la influencer tucumana que entró a Gran Hermano

Quién es Danelik Star, la influencer tucumana que entró a Gran Hermano

Agenda de TV: Boca debuta en la Copa Argentina, Atlético Tucumán visita a Belgrano y se juega la Champions

Agenda de TV: Boca debuta en la Copa Argentina, Atlético Tucumán visita a Belgrano y se juega la Champions

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale

Tafí del Valle y un debate que excede a los semáforos: “La ciudad está al borde del colapso”

Tafí del Valle y un debate que excede a los semáforos: “La ciudad está al borde del colapso”

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Comentarios