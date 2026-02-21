Floyd Mayweather anunció una exhibición frente a Mike Tyson y planea su regreso al boxeo profesional
Casi una década después de su retiro invicto, "Money" sacudió al mundo del deporte con un plan ambicioso: un duelo de alto impacto en África contra "Iron Mike" y un posterior regreso oficial a la actividad para estirar su récord de 50-0.
El boxeo moderno parece haber encontrado una mina de oro en la nostalgia, y nadie sabe explotar el negocio mejor que Floyd Mayweather. A las puertas de cumplir 49 años, el hombre que convirtió el arte de no dejarse pegar en una fortuna incalculable confirmó que su retiro —aquel que parecía sellado tras vencer a Conor McGregor en 2017— ha llegado a su fin. El anuncio no solo contempla un duelo de exhibición contra el mítico Mike Tyson (59 años), previsto para abril en la República Democrática del Congo, sino que sube la apuesta con un retorno formal al pugilismo profesional.
"Todavía tengo lo necesario para establecer más récords", sentenció el oriundo de Grand Rapids, dejando en claro que su regreso no es una simple gira de despedida, sino una búsqueda por ampliar un legado que ya parecía inalcanzable. Este movimiento se da en un ecosistema donde las leyendas han recuperado el protagonismo; tras el éxito masivo del cruce entre Tyson y Jake Paul —que superó los 100 millones de espectadores— y la reciente reaparición de Manny Pacquiao, Mayweather entiende que el mercado global sigue reclamando su presencia.
Sin embargo, detrás de los guantes también asoma el estratega financiero. El anuncio coincide con una demanda multimillonaria de Floyd contra una cadena televisiva por deudas de su carrera, lo que sugiere que "Money" vuelve para recuperar el control total de su marca. Bajo el ala de nuevos socios globales de medios, el estadounidense promete que nadie tendrá un impacto mayor en la audiencia ni en la taquilla. Primero será el turno del "Iron Mike" en suelo africano y, tras ese aperitivo de leyendas, el mundo esperará para ver quién será el rival elegido para intentar manchar, por primera vez, el récord perfecto del mejor estratega que ha dado el cuadrilátero.