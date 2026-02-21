Floyd Mayweather anunció una exhibición frente a Mike Tyson y planea su regreso al boxeo profesional

Sin embargo, detrás de los guantes también asoma el estratega financiero. El anuncio coincide con una demanda multimillonaria de Floyd contra una cadena televisiva por deudas de su carrera, lo que sugiere que "Money" vuelve para recuperar el control total de su marca. Bajo el ala de nuevos socios globales de medios, el estadounidense promete que nadie tendrá un impacto mayor en la audiencia ni en la taquilla. Primero será el turno del "Iron Mike" en suelo africano y, tras ese aperitivo de leyendas, el mundo esperará para ver quién será el rival elegido para intentar manchar, por primera vez, el récord perfecto del mejor estratega que ha dado el cuadrilátero.