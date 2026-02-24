Cómo ahuyentar las hormigas solo con café y sin químicos tóxicos

La combinación funciona gracias a las propiedades específicas de cada componente. El aroma intenso del café actúa como un potente repelente que confunde los rastros olfativos de los insectos, mientras que el bicarbonato de sodio resulta letal para ellos al ser ingerido. Para obtener resultados óptimos, basta con secar los restos de café y mezclarlos en partes iguales con el polvo, colocando pequeñas cantidades en los puntos estratégicos de entrada o tránsito de los animales.