Matthew McConaughey se puso el traje de Nostradamus e hizo una inquietante predicción sobre el Oscar

En una entrevista con Variety, Matthew McConaughey se mostró convencido de que la Inteligencia Artificial terminará integrándose en las nominaciones de los premios Oscar. “¿Se convertirá en otra categoría? ¿Tendremos en cinco años el premio a ‘Mejor película de IA’? ¿El ‘mejor actor de IA’?”, preguntó. Para él la tecnología irá mejorando hasta difuminarse con lo que hoy entendemos como actuación.
El intérprete de “Interstellar” se mostró como muchos en diferentes ámbitos de la sociedad con respecto a la IA: entre el optimismo y un estado de alerta. Para el actor, la industria debe prepararse porque el escenario será cada vez más difuso. “Está muy claro que se va a infiltrar en nuestras categorías... Va a ser tan buena que no veremos la diferencia”, anticipó el ganador del premio de la Academia por su actuación en “El Club de los desahuciados”.
“Preparémonos para ello, cuidemos nuestro terreno, y que al menos tengamos algo de poder cuando empiece a sobrepasarse”, sugirió el estadounidense. La propuesta de McConaughey pasa por combinar vigilancia legal, acuerdos colectivos y normas de las academias para proteger a intérpretes humanos.
Precavido
McConaughey ante el avance de herramientas basadas en IA tomó una medida de protección personal. El actor registró legalmente su voz y su imagen para evitar imitaciones: nadie podrá reproducir su icónico “alright, alright, alright” (sin permiso) que dijo en la película “Rebeldes y confundidos”. El foco del conflicto es Seedance 2.0, la IA de ByteDance capaz de recrear rostros y voces, que encendió la alarma en los estudios estadounidenses.
Grandes compañías como Disney amenazaron con demandas por uso no autorizado de material protegido. El foco del conflicto es Seedance 2.0, la IA de ByteDance capaz de recrear rostros y voces. La aplicación encendió la alarma en los estudios estadounidenses. Las grandes compañías, amenazaron con demandas por uso no autorizado de material protegido y la industria exige reglas claras sobre propiedad intelectual y respeto a los derechos de intérpretes y creadores.