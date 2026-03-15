Matthew McConaughey se puso el traje de Nostradamus e hizo una inquietante predicción sobre el Oscar

El intérprete de “Interstellar” se mostró como muchos en diferentes ámbitos de la sociedad con respecto a la IA: entre el optimismo y un estado de alerta. Para el actor, la industria debe prepararse porque el escenario será cada vez más difuso. “Está muy claro que se va a infiltrar en nuestras categorías... Va a ser tan buena que no veremos la diferencia”, anticipó el ganador del premio de la Academia por su actuación en “El Club de los desahuciados”.