Belgrano vs. Atlético Tucumán: hora, TV en vivo y probables formaciones

El rompecabezas de Colace

Por el lado de Atlético, la baja más sensible es la de su carta de gol: Leandro Díaz. El "Loco" presentó una lesión muscular en los isquiotibiales y no será de la partida. En su lugar ingresaría Lautaro Godoy, quien se ubicaría como mediapunta para conectar con Carlos Abeldaño, la referencia de área. Además, el cuerpo técnico mantiene una duda en el lateral izquierdo: evalúa el regreso de Ignacio Galván o la continuidad de Maximiliano Villa.