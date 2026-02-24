Secciones
DeportesFútbol

Belgrano vs. Atlético Tucumán: hora, TV en vivo y probables formaciones

El "Decano" visita al "Pirata" con cambios obligados y la necesidad de un triunfo. Chequeá todos los datos necesarios para no perderte el encuentro de esta noche.

BUSCA REPONERSE. Nicolás Laméndola traslada la pelota en la derrota 2-1 frente a Instituto. Su equipo intentará dar el golpe esta noche ante Belgrano. BUSCA REPONERSE. Nicolás Laméndola traslada la pelota en la derrota 2-1 frente a Instituto. Su equipo intentará dar el golpe esta noche ante Belgrano.
Hace 1 Hs

Atlético Tucumán tiene otra parada brava esta noche en suelo cordobés. Por la séptima fecha del torneo Apertura, el "Decano" enfrentará a Belgrano en el "Gigante de Alberdi", con la urgencia de conseguir su primer triunfo como visitante tras un largo tiempo. El plantel, comandado por Hugo Colace, ultima detalles en la concentración de Salsipuedes y viajará en unas horas rumbo a la capital provincial.

El encuentro comenzará a las 21.30 y contará con el arbitraje de Andrés Gariano, mientras que Diego Ceballos estará a cargo del VAR. El duelo podrá verse en vivo a través de la señal de ESPN Premium.

El panorama del "Pirata"

El equipo de Ricardo Zielinski tendrá un cambio obligado respecto al "11" que empató 1-1 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela. El defensor Leonardo Morales abandonó el campo a los 30 minutos de aquel encuentro acusando un fuerte dolor en el aductor izquierdo, por lo que quedó totalmente marginado para el duelo de esta noche.

Ante esta baja, el "Ruso" se inclinaría por el ingreso de Alcides Benítez en la última línea, lo que permitiría adelantar unos metros a Emiliano Rigoni en el carril derecho. La única duda del ex DT "decano" pasa por la franja izquierda del mediocampo: Francisco González Metilli y Juan Velázquez se disputan ese lugar.

El rompecabezas de Colace

Por el lado de Atlético, la baja más sensible es la de su carta de gol: Leandro Díaz. El "Loco" presentó una lesión muscular en los isquiotibiales y no será de la partida. En su lugar ingresaría Lautaro Godoy, quien se ubicaría como mediapunta para conectar con Carlos Abeldaño, la referencia de área. Además, el cuerpo técnico mantiene una duda en el lateral izquierdo: evalúa el regreso de Ignacio Galván o la continuidad de Maximiliano Villa.

Probables formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez y Francisco González Metilli (o Juan Velázquez); Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso y Maximiliano Villa (o Ignacio Galván); Renzo Tesuri, Javier Domínguez, Kevin Ortiz y Nicolás Laméndola; Lautaro Godoy y Carlos Abeldaño. 

Temas Club Atlético BelgranoRicardo ZielinskiLeandro DíazLeonel Di PlácidoGianluca FerrariKevin OrtizHugo ColaceCarlos Abeldaño
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas
1

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua
2

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con El Militar Sosa
3

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con "El Militar" Sosa

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen
4

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale
5

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale

Tafí del Valle y un debate que excede a los semáforos: “La ciudad está al borde del colapso”
6

Tafí del Valle y un debate que excede a los semáforos: “La ciudad está al borde del colapso”

Más Noticias
Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con El Militar Sosa

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con "El Militar" Sosa

¿Estás de acuerdo con el paro de la AFA y la suspensión del fútbol argentino?

¿Estás de acuerdo con el paro de la AFA y la suspensión del fútbol argentino?

Agenda de TV: Boca debuta en la Copa Argentina, Atlético Tucumán visita a Belgrano y se juega la Champions

Agenda de TV: Boca debuta en la Copa Argentina, Atlético Tucumán visita a Belgrano y se juega la Champions

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale

Tafí del Valle y un debate que excede a los semáforos: “La ciudad está al borde del colapso”

Tafí del Valle y un debate que excede a los semáforos: “La ciudad está al borde del colapso”

Con la salida de Sandra Mendoza, se fractura el PJ en el Senado

Con la salida de Sandra Mendoza, se fractura el PJ en el Senado

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Comentarios