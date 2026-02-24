Belgrano vs. Atlético Tucumán: hora, TV en vivo y probables formaciones

Atlético Tucumán tiene otra parada brava esta noche en suelo cordobés. Por la séptima fecha del torneo Apertura, el "Decano" enfrentará a Belgrano en el "Gigante de Alberdi", con la urgencia de conseguir su primer triunfo como visitante tras un largo tiempo. El plantel, comandado por Hugo Colace, ultima detalles en la concentración de Salsipuedes y viajará en unas horas rumbo a la capital provincial.
El encuentro comenzará a las 21.30 y contará con el arbitraje de Andrés Gariano, mientras que Diego Ceballos estará a cargo del VAR. El duelo podrá verse en vivo a través de la señal de ESPN Premium.
El panorama del "Pirata"
El equipo de Ricardo Zielinski tendrá un cambio obligado respecto al "11" que empató 1-1 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela. El defensor Leonardo Morales abandonó el campo a los 30 minutos de aquel encuentro acusando un fuerte dolor en el aductor izquierdo, por lo que quedó totalmente marginado para el duelo de esta noche.
Ante esta baja, el "Ruso" se inclinaría por el ingreso de Alcides Benítez en la última línea, lo que permitiría adelantar unos metros a Emiliano Rigoni en el carril derecho. La única duda del ex DT "decano" pasa por la franja izquierda del mediocampo: Francisco González Metilli y Juan Velázquez se disputan ese lugar.
El rompecabezas de Colace
Por el lado de Atlético, la baja más sensible es la de su carta de gol: Leandro Díaz. El "Loco" presentó una lesión muscular en los isquiotibiales y no será de la partida. En su lugar ingresaría Lautaro Godoy, quien se ubicaría como mediapunta para conectar con Carlos Abeldaño, la referencia de área. Además, el cuerpo técnico mantiene una duda en el lateral izquierdo: evalúa el regreso de Ignacio Galván o la continuidad de Maximiliano Villa.
Probables formaciones
Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez y Francisco González Metilli (o Juan Velázquez); Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández.
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso y Maximiliano Villa (o Ignacio Galván); Renzo Tesuri, Javier Domínguez, Kevin Ortiz y Nicolás Laméndola; Lautaro Godoy y Carlos Abeldaño.