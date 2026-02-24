Secciones
Qué lesión tiene Leandro Díaz y cuántos partidos se perderá en Atlético Tucumán

El atacante pidió el cambio ante la "Gloria" por una molestia física y los estudios confirmaron que quedará al margen del choque de esta noche en Córdoba.

BAJA SENSIBLE. Leandro Díaz, goleador del equipo en 2026, no podrá jugar esta noche frente a Belgrano. BAJA SENSIBLE. Leandro Díaz, goleador del equipo en 2026, no podrá jugar esta noche frente a Belgrano.
Atlético Tucumán visitará esta noche a Belgrano con un duro desafío por delante. Leandro Díaz sufrió una lesión muscular en el último duelo frente a Instituto y no podrá ser de la partida en el "Gigante de Alberdi", donde la pelota rodará desde las 21.30. De esta manera, el "Decano" pierde a su principal carta de gol en lo que va de 2026.

El "Loco" debió retirarse dolorido ante la "Gloria" poco antes de que finalizara el primer tiempo. Los estudios médicos confirmaron que el delantero padece una lesión en los isquiotibiales y, según el parte oficial del club, el tiempo estimado de recuperación demandará entre 10 y 15 días. El fixture "decano" revela que también podría perderse el próximo duelo frente a Racing en el Monumental, el próximo martes a las 21.15.

Así las cosas, Hugo Colace no podrá contar con el tucumano, quien ya acumula cuatro goles y una asistencia en seis fechas del Apertura. Su ausencia no solo representa una baja sensible en el "11" titular, sino que también merma las variantes ofensivas del equipo. Lautaro Godoy ingresaría en su lugar para moverse como mediapunta, dejando a Carlos Abeldaño como única referencia de área.

En el banco de suplentes, el DT tendrá a disposición a Manuel Brondo como "9", a Alexis Segovia, Franco Nicola y Martín Ortega como opciones por las bandas, y a Martín Benítez para la creación de juego.

