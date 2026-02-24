Qué lesión tiene Leandro Díaz y cuántos partidos se perderá en Atlético Tucumán

El "Loco" debió retirarse dolorido ante la "Gloria" poco antes de que finalizara el primer tiempo. Los estudios médicos confirmaron que el delantero padece una lesión en los isquiotibiales y, según el parte oficial del club, el tiempo estimado de recuperación demandará entre 10 y 15 días. El fixture "decano" revela que también podría perderse el próximo duelo frente a Racing en el Monumental, el próximo martes a las 21.15.