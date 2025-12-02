Secciones
Seguridad

Caso Alberto Nisman: pidieron la indagatoria de la ex fiscal Viviana Fein por irregularidades en la escena del crimen

Lo solicitó el fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación del asesinato del extitular de la UFI Amia.

Hace 4 Hs

El fiscal federal, Eduardo Taiano, solicitó la citación a declaración indagatoria de la ex fiscal, Viviana Fein, por las presuntas irregularidades en la escena donde encontraron el cuerpo de Alberto Nisman el domingo 18 de enero de 2015.

Taiano envió la solicitud a través de un dictamen de más de 200 páginas presentado al juez federal Julián Ercolini, quien deberá decidir si hace lugar al pedido. Según el dictamen, Fein habría incurrido en negligencias graves durante las primeras horas en el lugar de los hechos. Estas fallas, que incluyeron la alteración o pérdida de evidencias clave, generaron un escenario de desorden que complicó el avance de la causa.

Entre las fallas mencionadas se destacó el paso de más de 80 personas por el departamento antes de resguardar las pruebas iniciales, lo que Taiano califica como un “auténtico caos” con impacto directo en la recolección de indicios. Para el fiscal, la zona más afectada fue el baño donde apareció el cuerpo de Nisman. 

La citación a la ex fiscal Viviana Fein

En un informe previo de agosto, Taiano ya había señalado la “falta de diligencia” en el manejo del lugar. Además, se le reprocha a Fein una demora excesiva en presentarse en el departamento, ingresar sin el equipo de protección necesario y tolerar el ingreso y circulación libre de personas no identificadas, cuya presencia y roles en el sitio no fueron debidamente registrados.

Además de Fein, figuran como imputados el juez Manuel de Campos, quien también estaba de turno esa noche, Sergio Berni, ex viceministro de Seguridad de la Nación y otros funcionarios de la Prefectura Naval Argentina.

Berni, en su declaración ante Ercolini, describió un panorama “desorganizado” y apuntó las responsabilidades hacia la ex fiscal. Por el momento, la solicitud de indagatoria se centra exclusivamente en Fein.

Temas Buenos AiresSergio BerniAlberto NismanJulián ErcoliniViviana FeinArgentina
