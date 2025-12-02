Caso Alberto Nisman: pidieron la indagatoria de la ex fiscal Viviana Fein por irregularidades en la escena del crimen

Taiano envió la solicitud a través de un dictamen de más de 200 páginas presentado al juez federal Julián Ercolini, quien deberá decidir si hace lugar al pedido. Según el dictamen, Fein habría incurrido en negligencias graves durante las primeras horas en el lugar de los hechos. Estas fallas, que incluyeron la alteración o pérdida de evidencias clave, generaron un escenario de desorden que complicó el avance de la causa.