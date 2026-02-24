Secciones
Agenda de TV: Boca debuta en la Copa Argentina, Atlético Tucumán visita a Belgrano y se juega la Champions

Atlético de Madrid recibirá a Brugge mientras que Inter será local ante Bodø/Glimt.

DIFÍCIL VISITA. Atlético Tucumán llegará a barrio Alberdi urgido por conseguir un buen resultado de visitante. DIFÍCIL VISITA. Atlético Tucumán llegará a barrio Alberdi urgido por conseguir un buen resultado de visitante. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

La agenda de TV de hoy cuenta con una nutrida de partidos, entre los que se destacan el debut de Boca Juniors en la Copa Argentina y la visita de Atlético Tucumán a Belgrano, por la Liga Profesional. Además, habrá cruces decisivos en la Champions League y en la Copa Libertadores.

En el estadio Padre Martearena de Salta, Boca Juniors se medirá ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, desde las 21.15, con transmisión de TyC Sports. 

Por la Liga Profesional, el plato fuerte para los tucumanos será el juego entre Belgrano y Atlético Tucumán, a partir de las 21.30 por ESPN Premium, con un "Decano" ávido por una victoria como visitante.

En Europa, los playoffs de la Champions League la jornada contará con varios encuentros destacados: Atlético de Madrid-Club Brugge (14.45, ESPN), Bayer Leverkusen-Olympiakos (17, Fox Sports), Newcastle United-Qarabag (17, ESPN 2) e Inter-Bodø/Glimt (17, ESPN). 

Agenda de TV del martes 24 de febrero

Champions League

14.45: Atlético de Madrid-Club Brugge (ESPN)

17: Bayer 04 Leverkusen-Olympiakos (Fox Sports)

17: Newcastle United-Qarabag (ESPN 2)

17: Inter-Bodø/Glimt (ESPN)

Liga Profesional

17: Platense-Defensa y Justicia (TNT Sports)

19.15: San Lorenzo-Instituto (ESPN Premium)

19.45: Central Córdoba-Talleres de Córdoba (TNT Sports)

21.30: Belgrano-Atlético Tucumán (ESPN Premium)

22: Gimnasia Mendoza-Independiente (TNT Sports)

Copa Libertadores

19: Huachipato-Carabobo (Fox Sports 2)

21.30: Independiente Medellín-Liverpool (Montevideo) (Fox Sports)

21.30: Sporting Cristal-2 de Mayo (Fox Sports 2)

Copa Argentina

21.15: Boca Juniors-Gimnasia Chivilcoy (TyC Sports)

