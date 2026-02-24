Operativo Independencia III: piden la indagatoria de 49 acusados por crímenes de lesa humanidad

Acusados

La acción penal alcanza a ex integrantes del Ejército Argentino, de Gendarmería Nacional, de la Policía Federal Argentina (PFA), de la policía de la provincia de Tucumán, a un ex integrante del Poder Judicial Federal de Tucumán y a un civil. Además, hay 23 imputados que son acusados por primera vez en procesos por crímenes de lesa humanidad: se trata de ex agentes del Destacamento de Inteligencia 142, regimientos de infantería, efectivos de Gendarmería y ex miembros de la PFA que se desempeñaban en el centro clandestino de detención que funcionó en la Delegación Tucumán de esa fuerza.