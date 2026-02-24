Operativo Independencia III: piden la indagatoria de 49 acusados por crímenes de lesa humanidad

En el marco de la megacausa conocida como “Operativo Independencia III”, la Oficina de Derechos Humanos y la Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán solicitaron la declaración indagatoria de 49 personas por su presunta participación en delitos de lesa humanidad, cometidos en perjuicio de 581 víctimas. Se trata del mayor universo procesal investigado hasta el momento en la jurisdicción.
La investigación estuvo a cargo de los fiscales Pablo Camuña y Agustín Chit, con la intervención de la auxiliar fiscal Valentina García Salemi, el secretario Patricio Agustín Rovira y el equipo de trabajo de esa unidad especializada.
Se trata de la tercera acusación vinculada al Operativo Independencia. El pedido de indagatorias atribuye a los imputados su intervención en un ataque generalizado y sistemático contra la población civil tucumana, desplegado entre el 5 de febrero de 1975 y el 23 de marzo de 1976. Según la pieza acusatoria, los hechos se enmarcan en un plan criminal de persecución y exterminio de opositores políticos ejecutado por fuerzas armadas y de seguridad, con apoyo de sectores civiles, durante un gobierno constitucional que toleró o dio su consentimiento al desarrollo de esos eventos criminales.
Se informó que, de las 581 víctimas, la mayoría fue secuestrada en el interior de la Provincia; sobre todo en la zona sudoeste, epicentro del operativo. De ese total, 50 continúan desaparecidas, cuatro fueron asesinadas y nueve fueron identificadas en fosas de inhumación clandestinas.
La investigación también abordó de manera específica las violencias sexuales padecidas, principalmente por mujeres y niñas -entre ellas 32 niñas y adolescentes-, así como los hechos sufridos por 67 niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, dos de los cuales nacieron durante el cautiverio de sus madres.
Acusados
La acción penal alcanza a ex integrantes del Ejército Argentino, de Gendarmería Nacional, de la Policía Federal Argentina (PFA), de la policía de la provincia de Tucumán, a un ex integrante del Poder Judicial Federal de Tucumán y a un civil. Además, hay 23 imputados que son acusados por primera vez en procesos por crímenes de lesa humanidad: se trata de ex agentes del Destacamento de Inteligencia 142, regimientos de infantería, efectivos de Gendarmería y ex miembros de la PFA que se desempeñaban en el centro clandestino de detención que funcionó en la Delegación Tucumán de esa fuerza.
También fue imputado por delitos vinculados al ejercicio de su función el ex juez federal, Manlio Torcuato Martínez, a quien el Ministerio Público Fiscal le atribuye haber utilizado su cargo para colaborar con el plan criminal y con los hechos investigados.
Las acusaciones vinculadas al Operativo Independencia fueron juzgadas en debates orales entre 2016 y 2020.