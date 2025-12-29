La Provincia avanza con la refuncionalización integral de la Terminal de Ómnibus

El Gobierno avanzó en un ambicioso proceso de modernización de la Terminal de Ómnibus de San Miguel de Tucumán con el llamado a licitación nacional para su recuperación y explotación integral. La iniciativa busca renovar una de las principales puertas de ingreso a la provincia, adaptándola a las actuales demandas de infraestructura, servicios y tecnología.
El proceso licitatorio fija como fecha límite el 10 de marzo para la presentación de ofertas y establece una inversión mínima obligatoria de 7 millones de dólares, que deberán ejecutarse en un plazo máximo de cuatro años. Según se informó oficialmente, el objetivo es garantizar transparencia, competitividad y una amplia participación de oferentes.
El proyecto contempla obras prioritarias como la remodelación total de los accesos, la jerarquización del ingreso peatonal y la climatización del área de andenes. A esto se suma la incorporación de cartelería digital, con el fin de optimizar la información para los usuarios y modernizar el funcionamiento general del edificio.
Otro de los ejes centrales será el reordenamiento de los espacios comerciales y gastronómicos, con una reorganización que permita mejorar la circulación y la experiencia de los pasajeros. Pese al esquema de concesión, se aclaró que tanto la infraestructura como los equipos continuarán siendo propiedad del Estado provincial.
La iniciativa fue impulsada durante la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, quien aprobó los pliegos elaborados de manera conjunta por el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, el Ministerio de Economía y la Fiscalía de Estado.
Al referirse al proceso, el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, destacó que “el Gobernador ya firmó el decreto de llamado a licitación, aprobando los pliegos para el 10 de marzo”. Además, remarcó que se trata de una licitación nacional con pliegos de acceso gratuito, “justamente para asegurar la mayor cantidad de oferentes posibles para la nueva concesión”.
Nazur aclaró que el proyecto apunta a una transformación integral del predio. “Buscamos una transformación de fondo, que incluirá un espacio verde y un lugar temático con propuestas gastronómicas. Es un anteproyecto muy lindo el de la Provincia, que fija las condiciones mínimas para la obra”, afirmó.