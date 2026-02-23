¿Sanción para la "Pulga"? La MLS reveló lo sucedido tras el ataque de furia de Lionel Messi

La reconstrucción del episodio indica que, si bien Messi intentó avanzar por un sector del Los Angeles Memorial Coliseum, la intervención de sus allegados fue clave. Su socio y amigo, Luis Suárez, fue quien lo sujetó y lo alejó del área crítica antes de que la situación pasara a mayores. Según precisó la periodista Michelle Kaufman del Miami Herald, la puerta por la que se vio ingresar al rosarino no correspondía a un área prohibida: “Messi no entró en ningún lugar no autorizado. La puerta por la que entró no es el vestuario de los árbitros ni una zona restringida”, detalló la cronista, explicando que las instalaciones de los referís se encontraban en un nivel superior con señalización específica.