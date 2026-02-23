¿Sanción para la "Pulga"? La MLS reveló lo sucedido tras el ataque de furia de Lionel Messi
La liga estadounidense analizó las imágenes del capitán del Inter Miami intentando acercarse al vestuario de los árbitros tras la goleada ante Los Ángeles FC. Tras horas de incertidumbre sobre una posible suspensión, los organismos oficiales aclararon qué sucedió realmente en los pasillos del estadio.
El inicio de la temporada de la MLS no fue el esperado para el Inter Miami, que sufrió un duro revés por 3-0 ante Los Angeles FC. Sin embargo, el resultado deportivo quedó rápidamente en segundo plano cuando las cámaras de la transmisión oficial captaron a un Lionel Messi visiblemente alterado, reclamando con vehemencia al árbitro canadiense Pierre-Luc Lauziere tras el pitazo final. La tensión escaló cuando se viralizaron imágenes del astro rosarino dirigiéndose hacia la zona de vestuarios de los jueces, lo que disparó de inmediato una investigación de oficio por parte de la liga ante una presunta violación de las zonas restringidas.
La preocupación por una posible sanción disciplinaria que marginara a Messi de los próximos encuentros creció durante la mañana, pero fue la propia Organización de Árbitros Profesionales (PRO) la encargada de traer calma. Chris Rivett, director de comunicaciones del organismo, confirmó que, tras las averiguaciones pertinentes, el capitán argentino no cometió ninguna infracción reglamentaria. “Tras hablar con los árbitros, podemos confirmar que no entró en las instalaciones”, declaró Rivett, despejando los rumores que indicaban que Messi había invadido el búnker de los jueces para continuar con sus reclamos.
La reconstrucción del episodio indica que, si bien Messi intentó avanzar por un sector del Los Angeles Memorial Coliseum, la intervención de sus allegados fue clave. Su socio y amigo, Luis Suárez, fue quien lo sujetó y lo alejó del área crítica antes de que la situación pasara a mayores. Según precisó la periodista Michelle Kaufman del Miami Herald, la puerta por la que se vio ingresar al rosarino no correspondía a un área prohibida: “Messi no entró en ningún lugar no autorizado. La puerta por la que entró no es el vestuario de los árbitros ni una zona restringida”, detalló la cronista, explicando que las instalaciones de los referís se encontraban en un nivel superior con señalización específica.
A pesar de la derrota y del clima de tensión, el cuerpo técnico liderado por Javier Mascherano rescató un dato fundamental: Messi completó los 90 minutos sin rastros de molestias físicas. Esto resulta vital no solo para los compromisos inmediatos del Inter Miami —que incluye un amistoso en Puerto Rico y el clásico ante Orlando City— sino también para la selección argentina. Con la mira puesta en la Finalissima ante España, saber que el capitán está íntegro desde lo físico, más allá de su evidente malestar por las decisiones arbitrales, es la mejor noticia que pudo recibir el fútbol nacional.