Diego Simeone dejaría Atlético de Madrid: aseguran que ya tendría un acuerdo con otro grande de Europa

Diego Simeone podría estar transitando sus últimos meses como entrenador de Atlético de Madrid. Aunque su vínculo contractual se extiende hasta 2027, en España aseguran que el técnico argentino tendría un preacuerdo con Inter de Milán para asumir la conducción del club italiano a partir de la próxima temporada.
La información fue difundida por el programa El Chiringuito, que sostuvo que Simeone ya alcanzó un entendimiento con la institución de la Serie A. De concretarse, el ciclo del entrenador en el conjunto español llegaría a su fin luego de 15 años, en los que se convirtió en una de las figuras más influyentes de su historia reciente.
El posible cambio de rumbo se produce en un contexto de transformaciones internas en Atlético de Madrid. La incorporación de Mateu Alemany como director deportivo y la reciente venta del club a un fondo de inversión estadounidense aparecen entre los factores que alimentaron las especulaciones sobre el futuro del entrenador argentino.
Simeone mantiene además un vínculo especial con Inter, club en el que jugó entre 1997 y 1999. Durante ese período disputó 85 partidos, convirtió 14 goles y dio 15 asistencias, además de ganar la Copa de la UEFA en la temporada 1997/98. Su pasado en la institución italiana es uno de los elementos que refuerzan las versiones sobre un posible regreso, esta vez como entrenador.
Las propias declaraciones del técnico también contribuyeron a alimentar los rumores. En noviembre de 2025, al ser consultado sobre el club italiano, expresó que se imagina una etapa allí en su carrera como entrenador, aunque aclaró que no depende exclusivamente de su decisión.
El interés del Inter surge tras la salida de Simone Inzaghi, quien asumió en Al-Hilal. Actualmente, el equipo italiano es dirigido por Cristian Chivu, con contrato vigente hasta 2027, y lidera la Serie A con una ventaja considerable sobre sus perseguidores.
Simeone llegó a Atlético de Madrid en diciembre de 2011 y desde entonces dirigió 777 partidos oficiales, con 459 victorias, 167 empates y 161 derrotas. Durante su gestión, el club conquistó dos títulos de LaLiga, dos Europa League, dos Supercopas de Europa, una Copa del Rey y una Supercopa de España.