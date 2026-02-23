Secciones
DeportesFútbol

Diego Simeone dejaría Atlético de Madrid: aseguran que ya tendría un acuerdo con otro grande de Europa

La continuidad del entrenador argentino genera incertidumbre pese a tener contrato vigente hasta 2027.

POSIBLE FIN DE CICLO. Diego Simeone podría cerrar su etapa en Atlético de Madrid tras más de 15 años como entrenador del club español. POSIBLE FIN DE CICLO. Diego Simeone podría cerrar su etapa en Atlético de Madrid tras más de 15 años como entrenador del club español. EFE
Hace 1 Hs

Diego Simeone podría estar transitando sus últimos meses como entrenador de Atlético de Madrid. Aunque su vínculo contractual se extiende hasta 2027, en España aseguran que el técnico argentino tendría un preacuerdo con Inter de Milán para asumir la conducción del club italiano a partir de la próxima temporada.

La información fue difundida por el programa El Chiringuito, que sostuvo que Simeone ya alcanzó un entendimiento con la institución de la Serie A. De concretarse, el ciclo del entrenador en el conjunto español llegaría a su fin luego de 15 años, en los que se convirtió en una de las figuras más influyentes de su historia reciente.

El posible cambio de rumbo se produce en un contexto de transformaciones internas en Atlético de Madrid. La incorporación de Mateu Alemany como director deportivo y la reciente venta del club a un fondo de inversión estadounidense aparecen entre los factores que alimentaron las especulaciones sobre el futuro del entrenador argentino.

Simeone mantiene además un vínculo especial con Inter, club en el que jugó entre 1997 y 1999. Durante ese período disputó 85 partidos, convirtió 14 goles y dio 15 asistencias, además de ganar la Copa de la UEFA en la temporada 1997/98. Su pasado en la institución italiana es uno de los elementos que refuerzan las versiones sobre un posible regreso, esta vez como entrenador.

Las propias declaraciones del técnico también contribuyeron a alimentar los rumores. En noviembre de 2025, al ser consultado sobre el club italiano, expresó que se imagina una etapa allí en su carrera como entrenador, aunque aclaró que no depende exclusivamente de su decisión.

El interés del Inter surge tras la salida de Simone Inzaghi, quien asumió en Al-Hilal. Actualmente, el equipo italiano es dirigido por Cristian Chivu, con contrato vigente hasta 2027, y lidera la Serie A con una ventaja considerable sobre sus perseguidores.

Simeone llegó a Atlético de Madrid en diciembre de 2011 y desde entonces dirigió 777 partidos oficiales, con 459 victorias, 167 empates y 161 derrotas. Durante su gestión, el club conquistó dos títulos de LaLiga, dos Europa League, dos Supercopas de Europa, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Temas EspañaMadridDiego SimeoneItaliaClub Atlético de MadridSerie A de ItaliaFC Internazionale MilanoLaLiga Santander
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Nico González sufrió una lesión muscular y generó nerviosismo en la Selección ¿peligra su presencia en la Finalissima?

Nico González sufrió una lesión muscular y generó nerviosismo en la Selección ¿peligra su presencia en la Finalissima?

Radiografía de Instituto: cómo llega el equipo del Traductor Flores al duelo ante Atlético Tucumán

Radiografía de Instituto: cómo llega el equipo del "Traductor" Flores al duelo ante Atlético Tucumán

Julián Álvarez convirtió, pero Atlético de Madrid dejó escapar la victoria ante Brujas y definirá en casa la serie de Champions

Julián Álvarez convirtió, pero Atlético de Madrid dejó escapar la victoria ante Brujas y definirá en casa la serie de Champions

Los difíciles antecedentes de Fernando Espinoza, el juez que hoy dirigirá Instituto vs. Atlético Tucumán

Los difíciles antecedentes de Fernando Espinoza, el juez que hoy dirigirá Instituto vs. Atlético Tucumán

Las inferiores de Atlético Tucumán ya conocen su fixture en el certamen de la Liga Profesional

Las inferiores de Atlético Tucumán ya conocen su fixture en el certamen de la Liga Profesional

Lo más popular
Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada
1

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de entreguistas a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral
2

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de "entreguistas" a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica
3

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”
4

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso
5

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso

Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado
6

Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado

Más Noticias
Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado

Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de entreguistas a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de "entreguistas" a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Caso Paulina Lebbos: “Hay que investigar la relación de Kaleñuk con el narcotráfico”

Caso Paulina Lebbos: “Hay que investigar la relación de Kaleñuk con el narcotráfico”

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”

Comentarios