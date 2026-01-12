Diego Simeone pidió disculpas a Vinícius y a Florentino Pérez tras el cruce en la Supercopa

Diego Simeone eligió la conferencia de prensa previa al duelo de octavos de final de la Copa del Rey frente a Deportivo de La Coruña para cerrar públicamente el capítulo del tenso cruce que mantuvo con Vinícius Júnior en la semifinal de la Supercopa de España. El entrenador de Atlético de Madrid pidió disculpas tanto al delantero brasileño como a Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, y reconoció que no estuvo a la altura en ese momento.
“Antes de nada me gustaría pedir disculpas a Florentino y a Vinicius por el episodio que vieron. No está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto que no estuve bien”, expresó el técnico argentino en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Majadahonda. “El equipo que gana es el que merece pasar. El Barcelona es un equipo muy bueno que mereció ganar”, agregó.
El episodio al que hizo referencia se produjo cuando Vinícius fue reemplazado por Arda Güler, a los 80 minutos del partido disputado en Yeda. Las cámaras de televisión captaron a Simeone lanzándole una frase al brasileño vinculada con su futuro en el club, lo que derivó en un intercambio verbal cargado de gestos, sonrisas tensas y silbidos desde las tribunas. La situación obligó a la intervención de jugadores y miembros de ambos bancos, entre ellos Antonio Rüdiger, Federico Valverde y Xabi Alonso, y terminó con amonestaciones para el futbolista y el entrenador.
Con el paso de las horas, Simeone aclaró que había pedido “disculpas, no perdón”, y remarcó que asumía su responsabilidad por lo ocurrido. En la misma línea, aseguró que el episodio no lo aparta de su foco ni de los objetivos del equipo. “Sé cuál es el camino y no voy a parar hasta conseguirlo”, afirmó.
El técnico también se refirió al presente del Barcelona, reciente campeón de la Supercopa tras vencer 3-2 al Real Madrid. “Está en un momento muy bueno, con un entrenador que tiene las ideas clarísimas. Persiguen una idea futbolística y los resultados están a la vista”, sostuvo sobre el equipo dirigido por Hansi Flick.
En cuanto al próximo compromiso, Simeone anticipó un cruce exigente ante Deportivo de La Coruña. “Es un equipo valiente, con un contragolpe importante y que compite muy bien. Eliminó al Mallorca y será un partido duro, en un campo muy lindo”, analizó.
Atlético de Madrid afrontará este martes el partido de Copa del Rey ante el “Depor” y luego retomará su camino en LaLiga el domingo 18, cuando reciba a Alavés. Con 38 puntos y ubicado en el cuarto lugar de la tabla, el equipo de Simeone buscará sostenerse en zona de clasificación a la Champions League, mientras el entrenador intenta dejar atrás una polémica que, esta vez, decidió asumir sin rodeos.