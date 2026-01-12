Diego Simeone pidió disculpas a Vinícius y a Florentino Pérez tras el cruce en la Supercopa

El episodio al que hizo referencia se produjo cuando Vinícius fue reemplazado por Arda Güler, a los 80 minutos del partido disputado en Yeda. Las cámaras de televisión captaron a Simeone lanzándole una frase al brasileño vinculada con su futuro en el club, lo que derivó en un intercambio verbal cargado de gestos, sonrisas tensas y silbidos desde las tribunas. La situación obligó a la intervención de jugadores y miembros de ambos bancos, entre ellos Antonio Rüdiger, Federico Valverde y Xabi Alonso, y terminó con amonestaciones para el futbolista y el entrenador.