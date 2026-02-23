El "efecto Prestianni" llega a Brasil: autoridades aceleran la "Ley Vinícius" para combatir el racismo en el fútbol

El texto de la iniciativa propone facultar a los árbitros para frenar o suspender definitivamente un encuentro ante cualquier denuncia de ataque racista que se produzca en las tribunas o dentro del campo de juego. Lejos de limitarse a la mera interrupción del juego, el proyecto contempla un abordaje integral que incluye capacitaciones obligatorias para todos los profesionales involucrados, campañas de educación permanente en los estadios y la creación de un protocolo unificado que permita identificar y sancionar con rigor a los agresores. Como sostuvo el diputado Chico Alencar, impulsor original de la medida, ”una campaña que dice ‘basta de racismo’ no puede quedarse solo en el marketing”, remarcando la necesidad de acciones que trasciendan los eslóganes publicitarios.