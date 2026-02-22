Horas decisivas en River: Gallardo se tomaría 48 horas para definir su continuidad

El dato que sacude el escenario es otro. Según trascendió desde el entorno del club, Gallardo se tomará entre 24 y 48 horas para reflexionar y analizar los pasos a seguir. No se trata simplemente de evitar declaraciones en caliente: la versión que circula es que el entrenador evaluará su continuidad al frente del equipo. No hay anuncio confirmado ni conferencia programada, pero sí un compás de espera que alimenta las especulaciones.