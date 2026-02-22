Horas decisivas en River: Gallardo se tomaría 48 horas para definir su continuidad
Tras la derrota ante Vélez en Liniers, el entrenador suspendió la conferencia de prensa y, según trascendió, analizará su futuro en las próximas 24 a 48 horas. El equipo suma tres caídas consecutivas y atraviesa uno de los momentos más críticos del ciclo.
La derrota en el estadio José Amalfitani dejó mucho más que un resultado adverso. River cayó 1-0 frente a Vélez y profundizó una crisis que ya no admite matices. El equipo volvió a mostrar fragilidad, escasa reacción y un semblante derrotista. Pero la imagen más fuerte de la noche no fue futbolística: fue el silencio.
Tras el pitazo final de Darío Herrera, Marcelo Gallardo abrió los brazos en señal de protesta por el tiempo adicionado y esbozó una sonrisa irónica. Guillermo Barros Schelotto se acercó a saludarlo. Fue un gesto cordial que contrastó con la tensión interna que atraviesa el conjunto de Núñez. Minutos después, cuando todo estaba listo para la conferencia de prensa, llegó la decisión: el entrenador suspendió su palabra y se retiró sin declarar. Tampoco hablaron los futbolistas.
En lo estrictamente futbolístico, River volvió a quedar en deuda. El gol tempranero de Manuel Lanzini condicionó el desarrollo y la lesión de Juan Fernando Quintero obligó a rearmar la estructura con el ingreso de Joaquín Freitas. El equipo no generó peligro sostenido y apenas una acción individual de Facundo Colidio rompió la apatía ofensiva en el primer tiempo. En el complemento, la entrada de Kendry Páez aportó iniciativa, pero la reacción fue más emocional que futbolística. No alcanzó.
El dato que sacude el escenario es otro. Según trascendió desde el entorno del club, Gallardo se tomará entre 24 y 48 horas para reflexionar y analizar los pasos a seguir. No se trata simplemente de evitar declaraciones en caliente: la versión que circula es que el entrenador evaluará su continuidad al frente del equipo. No hay anuncio confirmado ni conferencia programada, pero sí un compás de espera que alimenta las especulaciones.
River acumula tres derrotas consecutivas en las primeras fechas del campeonato y perdió 10 de los últimos 15 partidos en el ámbito local. El malestar crece entre los hinchas y una parte ya cuestiona abiertamente el ciclo. Mientras el plantel volverá a entrenarse sin descanso, el futuro inmediato del técnico queda en suspenso.
La noche terminó en silencio. Y ahora, el club entero espera una decisión que puede marcar un punto de quiebre.