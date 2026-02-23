Secciones
Mundial 2026: una de las selecciones debutantes cambió de entrenador a meses del estreno

A solo 108 días de la cita máxima, el director técnico que logró la hazaña de la clasificación presentó su renuncia por motivos personales. La federación actuó con rapidez para cubrir el vacío antes del debut en un grupo que incluye a Alemania y Ecuador.

CICLO EXITOSO. El experimentado DT logró la hazaña de llevar a Curazao a la Copa del Mundo.
Hace 2 Hs

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo ya está en marcha, pero para una de las naciones que vivirá su primera experiencia mundialista, el camino acaba de sufrir un giro tan dramático como sorpresivo. Curazao, la pequeña isla del Caribe que asombró al mundo al sellar su pasaje tras superar a Jamaica en las eliminatorias de la Concacaf, anunció que no tendrá en el banco de suplentes al "cerebro" que hizo posible la gesta. Dick Advocaat, el experimentado estratega neerlandés de 78 años, presentó su renuncia con efecto inmediato, dejando al equipo en una situación de incertidumbre a tan solo 108 días del puntapié inicial.

La salida de Advocaat no responde a una crisis de resultados ni a conflictos internos, sino a una razón que pone al fútbol en segundo plano: la familia. El entrenador comunicó que su prioridad absoluta ahora es acompañar a su hija en un proceso complejo de salud, una decisión que fue recibida con total respeto por la Federación de Fútbol de Curazao (FFK). “Siempre he dicho que la familia está antes que el fútbol y esta es una decisión natural”, expresó el técnico, quien se despidió con el orgullo de haber colocado a la nación más pequeña del torneo en la élite global.

"Extrañaré mucho a Curazao, su gente y mis colegas. Considero que clasificar a la nación más pequeña para la Copa del Mundo fue uno de los momentos más destacados de mi carrera. Soy orgulloso de mis jugadores, personal y miembros de la junta directiva que creyeron en nosotros", aseguró el entrenador de 78 años en su despedida en redes sociales.

Ante la urgencia del calendario, la federación caribeña no perdió tiempo y confirmó a Fred Rutten como el sucesor encargado de guiar al plantel en su estreno absoluto. Rutten, con un currículum que incluye pasos por el PSV y el Feyenoord, asume el desafío con la premisa de dar continuidad al trabajo de su predecesor. El nuevo DT sabe que el tiempo corre en contra, especialmente considerando que Curazao integra el exigente Grupo E junto a potencias como Alemania y Costa de Marfil, además del Ecuador de Sebastián Becaccece. El objetivo de Rutten será blindar emocionalmente a un grupo que acaba de perder a su guía histórico para intentar dar el golpe en la mayor vitrina del deporte mundial.

