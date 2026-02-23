Mundial 2026: una de las selecciones debutantes cambió de entrenador a meses del estreno

Ante la urgencia del calendario, la federación caribeña no perdió tiempo y confirmó a Fred Rutten como el sucesor encargado de guiar al plantel en su estreno absoluto. Rutten, con un currículum que incluye pasos por el PSV y el Feyenoord, asume el desafío con la premisa de dar continuidad al trabajo de su predecesor. El nuevo DT sabe que el tiempo corre en contra, especialmente considerando que Curazao integra el exigente Grupo E junto a potencias como Alemania y Costa de Marfil, además del Ecuador de Sebastián Becaccece. El objetivo de Rutten será blindar emocionalmente a un grupo que acaba de perder a su guía histórico para intentar dar el golpe en la mayor vitrina del deporte mundial.