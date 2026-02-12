Mundial 2026: la reventa dispara las entradas y la final ya cuesta casi US$ 20.000

En el portal de reventa e intercambio (https://fwc26-resale-usd.tickets.fifa.com), un asiento de Categoría 3 (ubicado en la parte más alta de las gradas) para el partido inaugural entre México y Sudáfrica, previsto para el 11 de junio en Ciudad de México, se ofrecía el miércoles a US$ 5.324, cuando su precio original era de US$ 895.