Secciones
DeportesFútbol

Qué necesita la Selección femenina Sub-20 para clasificar al Mundial

Tras la goleada sufrida ante Brasil, la "Albiceleste" quedó en el quinto puesto del hexagonal y se juega el todo por el todo. Repasá las cuentas y las victorias obligatorias que necesita el equipo nacional para alcanzar el boleto a Polonia 2026.

PANORAMA COMPLICADO. La Selección Argentina femenina Sub-20 sufrió una dura derrota frente a Brasil y redujo exponencialmente sus chances de clasificarse al Mundial. PANORAMA COMPLICADO. La Selección Argentina femenina Sub-20 sufrió una dura derrota frente a Brasil y redujo exponencialmente sus chances de clasificarse al Mundial.
Hace 2 Hs

El sueño mundialista de la Selección Argentina femenina Sub-20 sufrió un impacto durísimo. Por la tercera fecha del hexagonal final del Sudamericano, la "Albiceleste" no logró hacer pie en el estadio "Luis Alfonso Giagni" y fue goleada 4 a 0 por un Brasil que demostró, una vez más, por qué es el dueño absoluto de la región.

Desde el pitazo inicial, la "Verdeamarela" impuso sus condiciones. Apenas iban tres minutos cuando Evelin Bonifacio capturó un rebote en el palo para vencer a Priscila Siben, quien regresaba a la titularidad bajo los tres palos. Ese golpe tempranero desdibujó el planteo nacional. A los 22 minutos, un cierre providencial sobre la línea salvó a Argentina tras una salida arriesgada de la arquera, pero el alivio duró poco. Las argentinas padecieron la presión alta y la marca personal del rival, lo que les impidió hilvanar jugadas colectivas. Sobre los 34', Clarinha sacó un potente remate desde afuera del área para estirar la ventaja y reflejar en el marcador la clara superioridad del juego.

El complemento mantuvo exactamente la misma tónica. A los 19 minutos, Brendha capitalizó un centro letal en el área chica para gritar el tercero. Ya sobre el epílogo del encuentro, Carioca decoró el 4 a 0 definitivo luego de una gran asistencia de Emily por el sector derecho.

Un panorama cuesta arriba y sin margen de error

Con este resultado, la clasificación al Mundial de Polonia 2026 se transformó en una misión sumamente compleja. Pese a haber desfilado con una fase de grupos perfecta, Argentina cosechó apenas un punto sobre nueve posibles en este hexagonal: venía de igualar 2 a 2 con Venezuela y de caer por la mínima frente a Ecuador.

La tabla de posiciones es elocuente. La "Canarinha" (que ganó todas las ediciones de este certamen desde su creación en 2004) lidera con comodidad con nueve unidades y ya abrochó de manera anticipada su pasaje al Mundial tras vencer a Paraguay, Colombia y Argentina. Lo siguen Ecuador (7), Paraguay (3) y Venezuela (2). La "Albiceleste" asoma recién en el quinto escalón con un punto, superando únicamente a Colombia (0).

Cabe destacar que el formato de este Sudamericano entrega cuatro boletos directos para la máxima cita de la categoría. Las matemáticas todavía le dan una vida más al seleccionado nacional, que buscará emular la hazaña de la edición anterior, cuando logró avanzar por primera vez a los octavos de final en una Copa del Mundo.

Para subirse al avión rumbo a Polonia, Argentina ya no tiene espacio para dudar. Está obligada a ganar sus dos últimos partidos: este miércoles, desde las 22, enfrentará a Paraguay en una verdadera final. Luego, cerrará su participación el sábado frente a Colombia, con horario y sede aún por confirmarse. Si logra sumar esos seis puntos vitales y alcanza la línea de las siete unidades, deberá sacar la calculadora y esperar resultados ajenos para concretar el ansiado milagro.

Temas Selección Argentina de fútbol
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Se confirmó la lesión de Lautaro Martínez y podría perderse la Finalissima ante España

Se confirmó la lesión de Lautaro Martínez y podría perderse la Finalissima ante España

La herencia del crack: Mateo Messi sorprendió con un golazo ante la mirada de su padre en Miami

La herencia del crack: Mateo Messi sorprendió con un golazo ante la mirada de su padre en Miami

Me dijo si iba a seguir de vacaciones en Arabia: la estrategia de Riquelme para repatriar a un jugador de la Selección Uruguaya

"Me dijo si iba a seguir de vacaciones en Arabia": la estrategia de Riquelme para repatriar a un jugador de la Selección Uruguaya

La enfermería de la Selección argentina: uno por uno, los lesionados que preocupan a Scaloni antes de la Finalissima

La enfermería de la Selección argentina: uno por uno, los lesionados que preocupan a Scaloni antes de la Finalissima

Nico González sufrió una lesión muscular y generó nerviosismo en la Selección ¿peligra su presencia en la Finalissima?

Nico González sufrió una lesión muscular y generó nerviosismo en la Selección ¿peligra su presencia en la Finalissima?

Lo más popular
Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada
1

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de entreguistas a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral
2

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de "entreguistas" a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”
3

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica
4

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso
5

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”
6

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”

Más Noticias
Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de entreguistas a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de "entreguistas" a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Robo de agua en Yerba Buena: dictaron una probation al empresario Zamora, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Robo de agua en Yerba Buena: dictaron una probation al empresario Zamora, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Caso Paulina Lebbos: “Hay que investigar la relación de Kaleñuk con el narcotráfico”

Caso Paulina Lebbos: “Hay que investigar la relación de Kaleñuk con el narcotráfico”

Fiesta del Queso: de un paraje rural a compartir escenario con el “Chaqueño” Palavecino

Fiesta del Queso: de un paraje rural a compartir escenario con el “Chaqueño” Palavecino

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”

Comentarios