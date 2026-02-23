Qué necesita la Selección femenina Sub-20 para clasificar al Mundial

Desde el pitazo inicial, la "Verdeamarela" impuso sus condiciones. Apenas iban tres minutos cuando Evelin Bonifacio capturó un rebote en el palo para vencer a Priscila Siben, quien regresaba a la titularidad bajo los tres palos. Ese golpe tempranero desdibujó el planteo nacional. A los 22 minutos, un cierre providencial sobre la línea salvó a Argentina tras una salida arriesgada de la arquera, pero el alivio duró poco. Las argentinas padecieron la presión alta y la marca personal del rival, lo que les impidió hilvanar jugadas colectivas. Sobre los 34', Clarinha sacó un potente remate desde afuera del área para estirar la ventaja y reflejar en el marcador la clara superioridad del juego.