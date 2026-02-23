Qué necesita la Selección femenina Sub-20 para clasificar al Mundial
Tras la goleada sufrida ante Brasil, la "Albiceleste" quedó en el quinto puesto del hexagonal y se juega el todo por el todo. Repasá las cuentas y las victorias obligatorias que necesita el equipo nacional para alcanzar el boleto a Polonia 2026.
El sueño mundialista de la Selección Argentina femenina Sub-20 sufrió un impacto durísimo. Por la tercera fecha del hexagonal final del Sudamericano, la "Albiceleste" no logró hacer pie en el estadio "Luis Alfonso Giagni" y fue goleada 4 a 0 por un Brasil que demostró, una vez más, por qué es el dueño absoluto de la región.
Desde el pitazo inicial, la "Verdeamarela" impuso sus condiciones. Apenas iban tres minutos cuando Evelin Bonifacio capturó un rebote en el palo para vencer a Priscila Siben, quien regresaba a la titularidad bajo los tres palos. Ese golpe tempranero desdibujó el planteo nacional. A los 22 minutos, un cierre providencial sobre la línea salvó a Argentina tras una salida arriesgada de la arquera, pero el alivio duró poco. Las argentinas padecieron la presión alta y la marca personal del rival, lo que les impidió hilvanar jugadas colectivas. Sobre los 34', Clarinha sacó un potente remate desde afuera del área para estirar la ventaja y reflejar en el marcador la clara superioridad del juego.
El complemento mantuvo exactamente la misma tónica. A los 19 minutos, Brendha capitalizó un centro letal en el área chica para gritar el tercero. Ya sobre el epílogo del encuentro, Carioca decoró el 4 a 0 definitivo luego de una gran asistencia de Emily por el sector derecho.
Un panorama cuesta arriba y sin margen de error
Con este resultado, la clasificación al Mundial de Polonia 2026 se transformó en una misión sumamente compleja. Pese a haber desfilado con una fase de grupos perfecta, Argentina cosechó apenas un punto sobre nueve posibles en este hexagonal: venía de igualar 2 a 2 con Venezuela y de caer por la mínima frente a Ecuador.
La tabla de posiciones es elocuente. La "Canarinha" (que ganó todas las ediciones de este certamen desde su creación en 2004) lidera con comodidad con nueve unidades y ya abrochó de manera anticipada su pasaje al Mundial tras vencer a Paraguay, Colombia y Argentina. Lo siguen Ecuador (7), Paraguay (3) y Venezuela (2). La "Albiceleste" asoma recién en el quinto escalón con un punto, superando únicamente a Colombia (0).
Cabe destacar que el formato de este Sudamericano entrega cuatro boletos directos para la máxima cita de la categoría. Las matemáticas todavía le dan una vida más al seleccionado nacional, que buscará emular la hazaña de la edición anterior, cuando logró avanzar por primera vez a los octavos de final en una Copa del Mundo.
Para subirse al avión rumbo a Polonia, Argentina ya no tiene espacio para dudar. Está obligada a ganar sus dos últimos partidos: este miércoles, desde las 22, enfrentará a Paraguay en una verdadera final. Luego, cerrará su participación el sábado frente a Colombia, con horario y sede aún por confirmarse. Si logra sumar esos seis puntos vitales y alcanza la línea de las siete unidades, deberá sacar la calculadora y esperar resultados ajenos para concretar el ansiado milagro.