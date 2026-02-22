Secciones
DeportesFútbol

La fuerte confesión de una figura de la Selección: “España está por encima nuestro”

Alexis Mac Allister analizó el presente internacional antes de la Finalissima 2026 en Qatar y ubicó a España y Francia por encima del campeón del mundo.

SINCERO. Mac Allister aseguró que España y Francia tienen un mejor nivel de cara a la Copa del Mundo. SINCERO. Mac Allister aseguró que España y Francia tienen un mejor nivel de cara a la Copa del Mundo.
Hace 1 Hs

A meses de la Finalissima frente a España y con el Mundial 2026 cada vez más cerca, Alexis Mac Allister eligió un camino poco habitual en tiempos de euforia: la autocrítica. El volante de la Selección sorprendió al analizar el presente internacional y reconocer que hoy el equipo no parte desde la cima absoluta.

“Hoy por hoy veo a España por encima nuestro”, lanzó con naturalidad. Y fue más allá: “Creo que España y Francia son los dos mejores y nosotros estamos ahí también”, dijo. Sin vueltas, sin escudos discursivos.

El próximo 27 de marzo de 2026, Argentina enfrentará a España en el Estadio Lusail de Qatar, escenario inolvidable para la Albiceleste. Pero el contexto será distinto: el rival llega como campeón de la Eurocopa y en un gran momento colectivo.

Mac Allister no esquivó la dificultad: “Tiene muy buenos jugadores, está en un muy buen momento y la Finalissima va a estar complicada”, indicó. Aun así, dejó claro que el grupo mantiene su esencia competitiva: “Nosotros estamos con confianza, vamos para adelante”, señaló.

Más que una declaración aislada, sus palabras funcionan como termómetro del vestuario. La Selección sabe que defender la corona exige evolución constante. Y el primer paso, según dejó en claro el volante, es mirar la realidad de frente.

Temas Selección Argentina de fútbolSelección española de fútbolAlexis Mac AllisterMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”
1

Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”

Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal
2

Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal

Darío Monteros: “El peronismo nunca fue un partido de la comodidad moral”
3

Darío Monteros: “El peronismo nunca fue un partido de la comodidad moral”

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral
4

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral

Entre cerros y pircas, la receta jesuita del queso perdura en una estancia de Tafí del Valle
5

Entre cerros y pircas, la receta jesuita del queso perdura en una estancia de Tafí del Valle

El Chaqueño Palavecino y la lluvia: los grandes protagonistas de la segunda noche de la Fiesta del Queso
6

El Chaqueño Palavecino y la lluvia: los grandes protagonistas de la segunda noche de la Fiesta del Queso

Más Noticias
Entre cerros y pircas, la receta jesuita del queso perdura en una estancia de Tafí del Valle

Entre cerros y pircas, la receta jesuita del queso perdura en una estancia de Tafí del Valle

El Chaqueño Palavecino y la lluvia: los grandes protagonistas de la segunda noche de la Fiesta del Queso

El Chaqueño Palavecino y la lluvia: los grandes protagonistas de la segunda noche de la Fiesta del Queso

Drogada y sin documentos: un pasajero salvó a una adolescente cuando intentaban sacarla del país en micro

Drogada y sin documentos: un pasajero salvó a una adolescente cuando intentaban sacarla del país en micro

Más que un fenómeno viral: el mono Punch y cómo una empresa cambió su destino

Más que un fenómeno viral: el mono Punch y cómo una empresa cambió su destino

Perfil del padre de una hija asesinada

Perfil del padre de una hija asesinada

Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”

Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”

Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal

Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral

Comentarios