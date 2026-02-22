La fuerte confesión de una figura de la Selección: “España está por encima nuestro”

A meses de la Finalissima frente a España y con el Mundial 2026 cada vez más cerca, Alexis Mac Allister eligió un camino poco habitual en tiempos de euforia: la autocrítica. El volante de la Selección sorprendió al analizar el presente internacional y reconocer que hoy el equipo no parte desde la cima absoluta.
“Hoy por hoy veo a España por encima nuestro”, lanzó con naturalidad. Y fue más allá: “Creo que España y Francia son los dos mejores y nosotros estamos ahí también”, dijo. Sin vueltas, sin escudos discursivos.
El próximo 27 de marzo de 2026, Argentina enfrentará a España en el Estadio Lusail de Qatar, escenario inolvidable para la Albiceleste. Pero el contexto será distinto: el rival llega como campeón de la Eurocopa y en un gran momento colectivo.
Mac Allister no esquivó la dificultad: “Tiene muy buenos jugadores, está en un muy buen momento y la Finalissima va a estar complicada”, indicó. Aun así, dejó claro que el grupo mantiene su esencia competitiva: “Nosotros estamos con confianza, vamos para adelante”, señaló.
Más que una declaración aislada, sus palabras funcionan como termómetro del vestuario. La Selección sabe que defender la corona exige evolución constante. Y el primer paso, según dejó en claro el volante, es mirar la realidad de frente.