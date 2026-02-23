Sin margen de error, Úbeda apuesta por la rotación y el debut de Bareiro en la Copa Argentina
El "Sifón" apelará a un equipo alternativo para enfrentar a Gimnasia de Chivilcoy en medio de un clima tenso con el hincha "xeneize". Con el estreno del delantero paraguayo como principal atractivo y el regreso de varias piezas relegadas, Boca busca aire y evitar sorpresas ante un rival que milita en el Federal A.
A pesar de que el ambiente en Boca Juniors dista de ser el ideal tras los recientes silbidos en la Bombonera, Claudio Úbeda decidió que el debut en la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy —este martes desde las 21:15— sea el escenario para mover las piezas. Luego del empate con Racing, el entrenador sabe que el crédito es escaso y que no cuenta con margen de error en este inicio de competencia. Por este motivo, el ensayo táctico de este lunes en Ezeiza mostró una formación con profundas variantes, priorizando el descanso de los habituales titulares de cara a una seguidilla que asoma como decisiva para su continuidad al frente del plantel.
La rotación comenzará desde el arco con la aparición de Leandro Brey, quien tendrá su bautismo oficial en este 2026 en lugar del referente Agustín Marchesín. En la última línea, la baja por lesión de Juan Barinaga obligó al cuerpo técnico a definir un reemplazante en el lateral derecho, puesto que finalmente quedaría en manos de Marcelo Weigandt, ganándole la pulseada al juvenil Dylan Gorosito. La zaga central también presentará una cara renovada con la inclusión de Nicolás Figal y Marco Pellegrino, quienes buscarán aprovechar esta oportunidad ante un rival de menor envergadura, mientras que por la banda izquierda hará su aparición Malcom Braida, un futbolista que ha sumado muy pocos minutos desde su desembarco en el club.
En la zona media, las urgencias por las lesiones de Exequiel Zeballos y Leandro Paredes —jugadores considerados indispensables para el funcionamiento— han dejado a Úbeda con pocas opciones de recambio. Ante este panorama, el juvenil Milton Delgado se perfila como el eje central, acompañado por Tomás Belmonte y Williams Alarcón, quienes repetirán titularidad tras el desgaste realizado en el clásico del último domingo. El objetivo del cuerpo técnico es que este tridente logre el control absoluto de la posesión, evitando cualquier sobresalto ante un equipo del ascenso que buscará dar el golpe histórico en una noche fría de fútbol.
Sin dudas, todas las miradas estarán puestas en el frente de ataque, donde se producirá el estreno oficial de Ádam Bareiro con la camiseta azul y oro. El delantero paraguayo, que llegó para aportar la cuota de gol que el equipo extraña, estará secundado por la experiencia de Ángel Romero y Lucas Janson en los extremos. Con este once, Boca intentará no solo avanzar de fase, sino también recuperar la confianza de un público que aguarda con ansiedad el regreso de sus figuras lesionadas.