Sin margen de error, Úbeda apuesta por la rotación y el debut de Bareiro en la Copa Argentina

La rotación comenzará desde el arco con la aparición de Leandro Brey, quien tendrá su bautismo oficial en este 2026 en lugar del referente Agustín Marchesín. En la última línea, la baja por lesión de Juan Barinaga obligó al cuerpo técnico a definir un reemplazante en el lateral derecho, puesto que finalmente quedaría en manos de Marcelo Weigandt, ganándole la pulseada al juvenil Dylan Gorosito. La zaga central también presentará una cara renovada con la inclusión de Nicolás Figal y Marco Pellegrino, quienes buscarán aprovechar esta oportunidad ante un rival de menor envergadura, mientras que por la banda izquierda hará su aparición Malcom Braida, un futbolista que ha sumado muy pocos minutos desde su desembarco en el club.