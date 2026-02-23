Nadie perdió más que River en los últimos 15 partidos: el equipo de Gallardo acumula 10 derrotas

El rendimiento colectivo también genera interrogantes. El equipo perdió solidez defensiva, carece de fluidez en ataque y muestra dificultades para sostener ventajas o reaccionar en desventaja. A eso se suman problemas físicos en el plantel, como la lesión de Kendry Páez, y actuaciones individuales que quedaron bajo la lupa, como la de Franco Armani ante Vélez, cuando fue reemplazado en el entretiempo tras recibir un gol en el primer remate al arco.