Gallardo suspendió la conferencia de prensa tras la derrota de River frente a Vélez
Luego del 1-0 en el estadio José Amalfitani, el entrenador decidió no hablar y se retiró sin hacer declaraciones. El equipo acumula tres caídas consecutivas en el Torneo Apertura y atraviesa uno de los momentos más delicados del ciclo.
La caída por 1-0 ante Vélez dejó secuelas inmediatas en River. Tras el encuentro correspondiente a la sexta fecha del Apertura, Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa y abandonar el estadio José Amalfitani sin brindar declaraciones.
Desde el entorno del club explicaron que la medida respondió a la intención de evitar declaraciones en caliente y propiciar un espacio de reflexión interna. Sin embargo, el gesto se dio en un contexto complejo: River sumó su tercera derrota consecutiva en el certamen y profundizó una racha negativa que lo mantiene fuera de los puestos de clasificación en la Zona B.
Los números alimentan la preocupación. En los últimos 15 partidos oficiales, el “Millonario” acumuló 11 derrotas, el registro más alto entre los equipos de Primera División en ese tramo. En la tabla anual, además, se ubica lejos de las plazas de acceso a copas internacionales.
El partido en Liniers volvió a exponer dificultades futbolísticas y físicas. El gol tempranero de Manuel Lanzini condicionó el desarrollo, mientras que Franco Armani debió ser reemplazado en el entretiempo por una molestia, al igual que Juan Fernando Quintero y Kendry Páez, que también terminaron con dolencias.
En medio del escenario adverso, Gallardo apostó por juveniles que aportaron frescura, aunque no alcanzó para revertir el resultado. El silencio del entrenador fue, finalmente, la imagen que sintetizó una noche cargada de tensión y dudas en Núñez.