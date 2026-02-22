Gallardo suspendió la conferencia de prensa tras la derrota de River frente a Vélez

Desde el entorno del club explicaron que la medida respondió a la intención de evitar declaraciones en caliente y propiciar un espacio de reflexión interna. Sin embargo, el gesto se dio en un contexto complejo: River sumó su tercera derrota consecutiva en el certamen y profundizó una racha negativa que lo mantiene fuera de los puestos de clasificación en la Zona B.