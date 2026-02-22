River, atrapado en la "ley del ex": tres partidos seguidos con goles de viejos conocidos y una crisis que se profundiza

El episodio más reciente ocurrió en Liniers. A los seis minutos, Manuel Lanzini marcó el único tanto en la victoria de Vélez Sarsfield. El mediocampista, que vistió la banda roja en dos ciclos (2010-2014 y 2023-2025), no solo abrió el marcador: extendió una racha que ya empieza a pesar en lo anímico. Con 150 partidos, 15 goles y cuatro títulos en River, esta vez fue el encargado de profundizar la crisis.