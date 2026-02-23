Secciones
Cartas de lectores: plus médico
Hace 4 Hs

Entrar a hablar otra vez del “famoso” plus medico sería  gastar palabras al vicio. Historia repetida y al parecer de nunca acabar. Ahora tenemos en escena: la primera consulta particular y después obra social más... ¡Sí! ¡Adivinaron! Obra social más plus. Un nuevo “modus operandi” que no emite factura. Un secreto a voces que a los únicos oídos que no llega es al del Sr. Gobernador. Con solo levantar el teléfono para solicitar un turno, la respuesta se repite... “¿Primera vez? $ 80.000. Después recibimos obra social más $$$”. ¿Hasta cuándo?

Marta Susana Villafañe                            

mcmvilla66@hotmail.com

