Fue campeón con Lawn Tennis, fue titular con Peñarol y espera con ansias el duelo frente a Tarucas

El forward llega con antecedentes pesados. Fue una de las piezas claves de Lawn Tennis en 2024, año inolvidable para el club tucumano, que consiguió la triple corona: el Regional, el torneo del Interior A y el Nacional de Clubes. Ese rendimiento lo posicionó en el radar profesional y hoy lo tiene defendiendo los colores de la franquicia charrúa. Vale mencionar que Peñarol es el último campeón del torneo: el año pasado venció a Dogos en la final, aunque esta temporada atraviesa un recambio.