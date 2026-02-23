Cartas de lectores: “Pax Menemista”

El periodista Ceferino Reato relata como último trabajo editorial los años en los cuales define como la “Pax Menemista”. No comparto su análisis sobre lo que vivimos en esos años. Si hay una persona que tiene sus mérito,s ese fue Raúl Alfonsín, que propició y llevó a cabo el juicio a las juntas militares y a los integrantes de las bandas subversivas de Montoneros y el ERP, varios de los cuales fueron juzgados por delitos de lesa humanidad unos, y los otros por delitos terroristas. Cita, como antecedentes el indulto a todos ellos, la repatriación de los restos de Rosas, el abrazo con el almirante Rojas, el monumento a los caídos en Malvinas. Con qué tranquilidad habla de esos hechos. No comparto que los indultos fueron propiciados por los montoneros y no por los militares. Se olvida de dónde salió la plata para su campaña política; se olvida del secuestro de los hermanos Born y cuyo cuñado lo sindica a Galimberti de haber depositado la plata en la Habana; cuñado de Patricia Bullrich, hoy de derecha. Me interesa muy poco calificar a este hombre, lo que sí, simpatizaba con los carapintadas. Está historia la vivimos muchos: ojalá tuviésemos muchos Alfonsín y Strassera para hacer lo que ellos hicieron. Ese es mi punto de vista.