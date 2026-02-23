El Bajo, entre el abandono y la oportunidad

El cierre del ramal ferroviario en 1978, el traslado del aeropuerto en 1986 y la mudanza de la Terminal en 1994 marcaron puntos de inflexión. A partir de allí, el barrio comenzó a perder su función original. Lo que siguió fue una sucesión de anuncios, ordenanzas y proyectos que no prosperaron. El quiebre más profundo llegó en 1995, con la creación del Mercado de Pulgas en la ex Terminal, una medida que derivó con el tiempo en la ocupación descontrolada del espacio público y en el escenario de anarquía actual.