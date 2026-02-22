Caruso Lombardi apuntó contra la AFA en el conflicto entre Atlético Tucumán y Toviggino: “Aunque te manden al descenso”
El exentrenador analizó el cruce entre el “Decano” y el tesorero de la AFA tras el reclamo por el arbitraje de Fernando Espinoza. Habló de “venia” desde arriba y aseguró que el mensaje en redes fue una señal política interna.
La tensión entre Atlético y la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo capítulo y ahora tiene una voz fuerte opinando desde afuera. Ricardo Caruso Lombardi se metió de lleno en la polémica que involucra al “Decano” y al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, tras el reclamo formal contra el árbitro Fernando Espinoza.
El conflicto se desató luego de la derrota ante Instituto. Atlético cuestionó el penal sancionado sobre Jhon Córdoba, el criterio disciplinario (siete amarillas para el Decano y ninguna para la "Gloria") y el trato arbitral durante el partido. En respuesta, Toviggino publicó un mensaje en X que fue leído como una advertencia irónica hacia la dirigencia encabezada por Mario Leito.
“Va a ser muy interesante escucharlo”, escribió el dirigente, cerrando con una frase que generó ruido: “Jamás olvidar, el que más pide se… primero. Nos vemos pronto”, dijo.
Caruso fue directo al hueso. “Que de parte del 1 y el 2 le dieron la venia. ¿Para quién? Para el hombre del avión”, lanzó, en referencia a Juan Manuel Cavagliatto, presidente de Instituto. Según su mirada, el arbitraje no fue casual. “Es directamente contra Leito. Le hace daño al hincha, a los jugadores, al cuerpo técnico, solamente porque tenés un problema con el presidente”, insistió.
El ex DT también cuestionó el tono del posteo de Toviggino. “Para mí quiere hacerse ver como que no pasa nada, como que está en un jardín de flores”, afirmó. Incluso fue más allá y lo interpretó como un mensaje interno dentro de la conducción de AFA: “Es una prueba del 2 hacia el 1”, deslizó, sugiriendo una lectura política puertas adentro.
En ese contexto, Caruso dejó una frase fuerte. “Lo van a dejar solo a Atlético Tucumán”. La declaración expone la sensación de aislamiento que, según él, podría atravesar el club en el próximo Comité Ejecutivo, donde se espera que Mario Leito exponga formalmente el reclamo. “Tenés que ir y decirle todo en la cara, aunque te manden al descenso. Que vea todo el mundo que te cobran todo en contra”, insistió Caruso Lombardi.
La disputa ya trascendió lo deportivo. Entre arbitrajes cuestionados, mensajes cruzados y lecturas políticas, el conflicto abre un escenario de tensión institucional que promete nuevos episodios en los próximos días.