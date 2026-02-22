Caruso Lombardi apuntó contra la AFA en el conflicto entre Atlético Tucumán y Toviggino: “Aunque te manden al descenso”

En ese contexto, Caruso dejó una frase fuerte. “Lo van a dejar solo a Atlético Tucumán”. La declaración expone la sensación de aislamiento que, según él, podría atravesar el club en el próximo Comité Ejecutivo, donde se espera que Mario Leito exponga formalmente el reclamo. “Tenés que ir y decirle todo en la cara, aunque te manden al descenso. Que vea todo el mundo que te cobran todo en contra”, insistió Caruso Lombardi.