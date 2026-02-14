El ejército de EE. UU. utilizó la inteligencia artificial para la captura de Nicolás Maduro

Un portavoz de Anthropic evitó confirmar al medio norteamericano si Claude participó en la operación, limitándose a señalar que cualquier uso de su tecnología debe respetar sus directrices éticas. Por su parte, el Departamento de Defensa de EE. UU. no se ha pronunciado sobre las filtraciones. Según las fuentes citadas por el WSJ, el acceso a la IA se habría dado a través de la alianza estratégica de Anthropic con Palantir Technologies, una firma proveedora del ejército y de agencias federales que también declinó hacer comentarios.